Los 21 Récords Guinness que Shakira ha alcanzado a lo largo de su carrera

Durante el 2023, Shakira tuvo un despertar musical que la posicionó en la industria nuevamente de una manera inimaginable, sencillos, premios, entrevistas y colaboraciones rodearon a la cantante, mientras sorteaba el duelo que le dejó su separación con el exfutbolista Gerard Piqué.



Desde el lanzamiento de la 'Session #53' en enero de dicho año, junto al productor y Dj Bizarrap, donde se dirigía al exjugador del Barcelona, su actual novia, Clara Chía y hasta su exsuegra, la colombiana empezó a arrasar en cifras de escuchas y visualizaciones.

A tan solo 11 horas de su publicación, la artista y el argentino ya contaban con más de 20 millones de vistas en YouTube. Lo que terminó en un récord posteriormente al conseguir las 67 millones de reproducciones en 24 horas, superando a 'Despacito' de Luis Fonsi, quien en sus primeras 12 horas alcanzó 24,8 millones de reproducciones, según 'Hola'.



Así mismo, esta colaboración se convirtió en el primer top 10 de la barranquillera en el 'Billboard Hot 100 en 16 años', luego de haber conseguido la misma clasificación con 'Beautiful Liar' de 2007 junto a la legendaria 'Beyonce', en 2007.



Tras empezar con el pie derecho desde el comienzo del año, Shakira no perdió oportunidad para crear otras canciones que también marcaron grandes vistas, como 'Copa Vacía' con Manuel Turizo que cuenta con más de 120 visualizaciones en la plataforma de video dicha anteriormente y el Jefe con la agrupación Fuerza Regida que ya completa las 131 vistas.



Sin embargo, el dueto con Karl G lanzado a mediados del 2023, ha sido una de sus participaciones más destacadas. 'TGQ' llegó al primer lugar en la lista 'Hot Latin Songs' y ganó el premio a la mejor colaboración el 13 de septiembre, en los premios de la música 'MTV'.

Por ello, no es de extrañar que la cantautora sea protagonistas de otros reconocimientos como los Récords Guinness, que van de la mano con su promoción en las redes sociales, sus éxitos y parte de ser la primera mujer en ganar ciertas distinciones, como la 'Primera vocalista femenina en debutar en el Top 10 del Billboard Hot 100 con un tema en español'.



Estos son los 21 récords a los que se ha hecho merecedora la barranquillera a lo largo de su carrera y que destacan su gran talento y dedicación por la música, de acuerdo con el diario 'La Nación':



1) Canción latina más rápida en llegar a 100 millones de visitas en YouTube.



2) Primera artista femenina en reemplazarse a sí misma en el número 1 en la lista Latin Airplay de Billboard.



3) Primera vocalista femenina en debutar en el Top 10 del Billboard Hot 100 con un tema en español.



4) Primera persona en alcanzar los 100 millones de Me gusta en Facebook.



5) Primer video musical en 3D lanzado por Sony Music (“Waka Waka”).



6) Canción en español con la posición más alta en el Billboard Hot 100 (femenino).



7) Persona más likes en Facebook (mujer).



8) La mayoría de los premios ganados por una artista femenina en los Premios Billboard de la Música Latina.



9) La mayoría de las listas de Billboard encabezadas por una canción en español de una artista femenina.



10) La mayoría de las semanas acumuladas en el No. 1 en la lista Hot Latin Songs de Billboard por una artista femenina.



11) Más 'me gustas' para un artista de la música en Facebook.



12) Más 'me gustas' para un músico en Facebook (mujer).



13) La mayoría de los números 1 en la lista Latin Airplay de Billboard por una artista femenina.



14) La mayoría de los No. 1 en la lista Latin Pop Airplay de Billboard por una artista femenina.



15) La mayoría de los números 1 en la lista de ventas de canciones digitales latinas de Billboard.



16) Canción latina más reproducida en Spotify en 24 horas.



17) Canción latina más reproducida en Spotify en una semana.



18) La mayoría de los 10 éxitos principales en la lista Latin Airplay de Billboard por una artista femenina.



19) La mayoría de los 10 éxitos principales en la lista de canciones pop latinas de Billboard por una artista femenina.



20) La mayoría de los 10 éxitos principales en la lista Hot Latin Songs de Billboard por una artista femenina.



21) Canción latina más vista en YouTube en 24 horas.

