Todos los años la revista 'People en Español' suele hacer un listado de ‘Los 50 más bellos’. Este es una codiciada lista que incluye a diferentes celebridades que han destacado entre sus más recientes portadas.



Este año la lista tiene una particularidad y es que está divida en varios grupos, por ejemplo, ‘Los Eternos’, ‘Los Duros’, ‘Las Amazonas’, ‘Los Guerros’, entre otros. Sin embargo, en un video de YouTube revelaron la lista completa y para la sorpresa de muchos la encabeza una colombiana.

Shakira

Este año Shakira ha sido tendencia mundial por su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué. Para superar este episodio de su vida, la barranquillera ha utilizado la música para desahogarse y mostrarle a otras mujeres que siempre se puede salir adelante de cualquier situación.

Becky G

La estrella con raíces mexicanas, de 26 años, ha brillado en la música y ha tenido la oportunidad de pisar grandes escenarios como en el festival Coachella. Además, con sus canciones como ‘Mamiii’ junto a Karol G y ‘Chanel’ con Peso Pluma se han posicionado en el top global de las plataformas de música.



Manuel Turizo

El joven de 23 años es uno de los artistas más destacados del género urbano, sin embargo, se ha aventurado a experimentar con nuevos ritmos como merengue y bachata. Próximamente, estrenará su nuevo sencillo con Shakira llamado la 'Copa Vacia', en el que se podrá ver a la barranquillera disfrazada de sirena.

Bad Bunny

El puertorriqueño de 29 años está en el punto más alto de su carrera, pues su nueva música ha sido un éxito completo y por tercer año consecutivo se ha proclamado el artista más escuchado del planeta en Spotify. Además, tuvo uno de los tour más exitosos por Latinoamérica con su gira 'World's Hottest Tour'.

Diego Tinoco

El actor, de 25 años, nació en Anaheim, California, tiene padre mexicano y madre ecuatoriana. El joven se ha vuelto tendencia por su interpretación de 'Nero the Phoenix Knight', en la nueva cinta 'Knights of the Zodiac'.



Karol G

La cantautora de 32 años se ha convertido en una de las mujeres más influyentes del género urbano, pues con sus canciones y carisma ha alcanzado uno de los puntos más altos de su carrera. Además, varias de sus canciones se encuentran en el top mundial.

Ana de Armas

La estrella de Cuba sorprendió al mundo con su talento para actuar y estuvo nominada al Óscar por mejor actriz por su rol de Marilyn Monroe en la película 'Blonde'. Otro de sus logros ha sido que copresento en abril el icónico show Saturday Night Live con Karol G.

Jennifer López

La actriz y cantante Jennifer López se ha destacado en el mundo del entretenimiento por su habilidad para actuar y cantar. Recientemente, protagonizó la cinta 'The Mother' de Netflix, que tras su debut alcanzó el puesto número 1 en la plataforma.



Thalia

La cantante mexicana de 51 años se ha destacado en el mundo de la actuación y de la música. Sus últimos proyectos son: el álbum Thalia's Mixtape y la docuserie Thalia's Mixtape: El soundtrack de mi vida, la cual se puede ver en Paramount+.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Esta pareja ha formado uno de los matrimonios más sólidos del mundo del fútbol. Recientemente, en redes sociales se ha dicho que fue Roccuzzo quien convenció al astro argentino de que eligiera la arena de South Beach en lugar de Arabia Saudí.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

