Desde hace 40 años la revista de farándula People hace una lista de los hombres más lindos del mundo, y el 2022 no fue la excepción. Pero, ¿quiénes son y cuál es el primero de la lista?

Dwayne Johnson

Este famoso, conocido como ‘La Roca’, tiene 50 años y a lo largo de su carrera profesional como actor ha trabajado en películas como: ‘Rápidos y furiosos’, ‘Un espía y medio’, ‘Entrenando a papá’ y ‘Alerta Roja’, entre otras. Sin embargo, estar en el mundo del cine no es lo único que ha hecho, ya que también fue luchador de la liga de boxeo WWE de Norteamérica. ‘La Roca’ ocupa el número 10 de esta lista.

Diego Luna

Este actor y director mexicano de 43 años está en el puesto número nueve de la lista de “los más lindos del mundo”. Es conocido por trabajar en películas como: ‘Y tu mamá también’, ‘Rudo y Cursi’, ‘Pacto de justicia’ y ‘La terminal’, entre otras. A lo largo de su carrera ha obtenido dos premios en los Daytime Emmy Awards por su show ‘Pan y Circo’, que se transmite en la plataforma Amazon Prime. En su cuenta de Instagram tiene más de un millón de seguidores y en ella muestra su vida como artista y todas las producciones que ha hecho.

Jo Koy

En el número ocho, está Jo Koy, un humorista estadounidense de 51 años de edad, que se dio a conocer por realizar diferentes especiales para Comedy Central y Netflix. En sus redes sociales tiene más de un millón de seguidores, y en ellas demuestra su amor por su trabajo, la cocina y sus mascotas.

Jack Harlow

Desde el año 2015 hasta ahora, la carrera artística de este rapero ha sido todo un éxito, pues sencillos como ‘First Cars’ y ‘Nail Tech’ tienen más de 76 millones de reproducciones en YouTube. Además, este joven de 24 años ha sido nominado a diferentes premios, como el MTV Video Music a la mejor canción de verano, entre el 2020 y el 2022. En su Instagram tiene más de 6 millones de seguidores, y en él refleja su amor por la música, el deporte y los viajes.

Ke Huy Quan

En el puesto número seis está Jonathan Ke Quan, un coreógrafo y actor estadounidense nacido en Corea, quien participó en películas como ‘Los Goonies’, ‘Encino Man’ y ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’, entre otras. Actualmente, tiene 51 años de edad. En su Instagram tiene más de 137 mil seguidores, y en él demuestra su amor por el cine y su trabajo.

Robert Pattinson

Robert Douglas Thomas Pattinson tiene 36 años de edad y está en el número cinco de esta lista, es conocido por trabajar en producciones como ‘Crepúsculo’, ‘Batman’, ‘Recuérdame’ y ‘El faro’, entre otras. Además de ser el intérprete de las canciones ‘Let me sing’, ‘I was broken’ y ‘Stray Dog’. El arte es algo que lo inspira, por eso es el autor del libro ‘Robert Pattinson Puzzle Jigsaw’.

Aaron judge

Con tan solo 30 años de edad, este jugador de baseball estadounidense de los Yankees de Nueva York es uno de los mejores de su equipo, pues en el 2017 fue nombrado como el deportista más valioso de la Liga Americana. Mide dos metros y es uno de los hombres más altos del grupo. En sus redes sociales tiene más de 1.6 millones de seguidores y en ellas demuestra su apoyo por la comunidad LGBT y las mujeres.

George Clooney

En el tercer lugar de la lista está el actor, director, productor y guionista estadounidense de 61 años. Es conocido por trabajar en películas como ‘La gran estafa', ‘Amor sin escalas’, ‘¿Dónde estás hermano?’, el ‘Ocaso de un asesino’, entre otras. Ha utilizado su fama para participar en causas sociales, así como haber sido mensajero de las Naciones Unidas en el 2008.

Kendrick Lamar

Este rapero, autor y compositor norteamericano de 35 años está en el segundo puesto de la lista. Es conocido por interpretar canciones como ‘Bad Blood’, ‘All the stars’, ‘Pray of me’, ‘Swimming Pools’ y ‘Alright’, entre otros. En sus redes sociales cuenta con más de 12 millones de seguidores. Su álbum más reciente se llama ‘Mr. Morale & the Big Steppers’, publicado en el año 2022, y en él hace una crítica social al racismo que se vive en Estados Unidos y el mundo. Además, ha hecho colaboraciones con artistas como Taylor Swift.

Chris Evans

Este actor estadounidense de 41 años es conocido por participar en producciones como ‘Capitán América, ‘Los 4 fantásticos, ‘El hombre gris’, ‘Contando a mis exs’, entre otras. Es un amante de los animales, el deporte, la naturaleza y su familia, o por lo menos así lo revela en sus redes sociales, en las cuales tiene más de 18 millones de seguidores. Además de ser el hombre más lindo del mundo, según la revista People.

LAURA ALMECIGA AVELLANEDA

Redacción Tendencias