Los aterradores casos investigados por la mujer que inspiró El Conjuro

Los Warren investigaron en 1990 un fantasma femenino que, según testigos, aparecía en el Cementerio Union en Easton, Connecticut (EE. UU.). Ed Warren narró en su libro 'Graveyard: True Hauntings from an Old New England Cemetery' que la protagonista de este caso era una mujer que había sido asesinada en el siglo XIX y que su cuerpo había sido dejado detrás de la iglesia del cementerio. También contó que el fantasma quedó registrado en video el 1 de septiembre de 1990 a las 2:40 a.m., pero que la pareja de investigadores decidió no dar a conocer la cinta.