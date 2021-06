Un loro canta rock clásico y se vuelve viral en redes

Un loro cabeza amarilla está llamando la atención en redes sociales por un talento particular: no dice muchas palabras, pero sabe cantar.

Tico, como se llama el animal, aparece en varios videos interpretando canciones de los Rolling Stones, Tracy Chapman, Foo Fighters, U2, Oasis y muchos otros artistas.



Recientemente su dueño Frank se aventuró a tocar con su guitarra eléctrica algunos éxitos de Coldplay y Post Malone, artistas más contemporáneos. Tico siguió el ritmo como de costumbre.

Tico cantando Circles Cover de ‘Circles’ (2019) de Post Malone. Cover de ‘Circles’ (2019) de Post Malone. Foto: YouTube: Frank Maglio Tico & the Man

El canal de YouTube en el que publican los videos se denomina Frank Maglio Tico & The Man, en honor a una serie de televisión estadounidense que se emitió en los años 70, llamada ‘Chico and the Man’.



En este también se puede ver un cover del clásico de Led Zeppelin ‘Stairway to heaven’ (1971). El video ya reúne más de un millón y medio de visitas, siendo el que catapultó la popularidad del ave.



Frank contó que cuando lo grabó por primera vez: “Lo subimos a Facebook sin saber que millones de personas eventualmente lo verían. Fue descubierto por muchos y lanzó la fama de Tico”.

Tico cantando Stairway to heaven Cover de ‘Stairway to heaven’ (1971) de Led Zeppelin. Cover de ‘Stairway to heaven’ (1971) de Led Zeppelin. Foto: YouTube: Frank Maglio Tico & the Man

Hay otros cuantos videos que, lejos de ser covers, afianzan más a la audiencia. Algunos son graciosos y muestran al loro tratando de ‘huir del escenario’, mientras tanto, otros tienen la dinámica de preguntas y respuestas.



Precisamente, hace pocos días los dueños Frank y Gina subieron uno en el que contaron la historia de Tico.



Según ellos, lo adoptaron hace 18 años, pero solo hasta el 2020 gracias a la pandemia descubrieron que ‘cantaba’.

De acuerdo con el relato de Frank: “Todos estábamos trabajando desde casa y Tico siempre gritaba cuando yo tocaba la guitarra. Un día toqué ‘Stairway to heaven’, lo cual no hago seguido por su dificultad, y él estaba gritando muy fuerte, así que dije ‘no dejaré de tocar, me sentaré junto a él’”.



Y así fue, en el momento en que Frank hizo resonar sus cuerdas el loro empezó a cantar con vehemencia. El suceso quedó grabado, fue posteado en redes sociales y los internautas hicieron su magia al volverlo viral.

Hoy en día, casi 140.000 personas están suscritas al canal de este dúo extraordinario y cada vez que se publica un nuevo video la caja de comentarios se llena de elogios hacia ambos.

