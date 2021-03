Lorna Cepeda sufrió accidente en el programa 'Master Chef'

La actriz Lorna Cepeda, reconocida por interpretar a Patricia Fernández, en ‘Yo soy Betty, la fea’, tuvo un accidente en el 'reality' de 'Canal RCN' 'Master Chef 2021', en el que participa junto a otros famosos como Marbelle o Carla Giraldo.



De acuerdo con información de la revista 'Vea' Cepeda estaba intentando quitarle la cascara a un coco y la situación no resultó como esperaba ya que terminó en una sala de urgencias.



La interprete de ‘la peliteñida’ quería sacar la parte blanca del coco con un afilado cuchillo con el que hizo un movimiento errado y cortó su mano, por lo que tuvo que "salir a toda prisa a la clínica", detalló el ya mencionado medio.



“Se le ocurrió agarrar un cuchillo para usarlo como herramienta y despegar la pulpa blanca de la cáscara. El cálculo no fue preciso, pues el cuchillo terminó incrustado en una de sus manos”, aseguró la revista.



Para cerrar la herida tuvieron que cogerle cinco puntos en la mano y la actriz tuvo que pasar por un proceso de recuperación, sin embargo, se aclaró que no fue nada de gravedad.



Aunque no se especificó la fecha exacta en la que ocurrió el accidente y la artista no se ha pronunciado, al parece se encuentra bien de salud ya que recientemente compartió imágenes en Instagram de un viaje que realizó a Cabo San Lucas, en México.



