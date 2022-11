La actriz Lorna Cepeda es reconocida por su papel de Patricia Fernández en ‘Yo soy Betty, la fea’. En la red social de TikTok ha destacado por sus videos chistosos que la han ayudado a tener 1.8 millones de seguidores.

Hace algunas semanas se hizo viral el video de una joven influenciadora que le suplicaba a sus seguidores que necesitaba que alguien la mantenga, pues ya no quería trabajar. De este audio se hicieron diferentes versiones e incluso hay uno con una pista de reggaetón.



(Siga leyendo: Yeison Jiménez confiesa que no tenía plata para grabar su primer video musical).



Lorna Cepeda se unió al trend y realizó un video con este audio, el cual divirtió mucho a sus seguidores, pues la actriz baila y hace unos gestos bastante cómicos. Hasta el momento, el clip tiene 8.1 millones de reproducciones y muchos de sus fanáticos le han recomendado hacerlo de nuevo pero vestida como Patricia Fernández.

“Necesito que alguien me mantenga, tenga, tenga”, se escucha de fondo mientras Lorna baila y pone cara triste. Luego, el audio dice: “No me gusta trabajar”, a lo que la cartagenera se limpia las lágrimas y continúa bailando.



(No deje de leer: Al mejor estilo de Lady Di, Shakira se deja ver en su 'vestido de venganza').



La actriz acompañó su publicación con un mensaje que dice: “¡desesperación total! Jajajaja ¡lo que necesito!”. Los internautas no han dejado de comentar este video y en los mensajes más destacados están:



“La pobreza me está respirando en la nuca Marce”, “Patricia Fernández después de tantos años salió tu himno”, “la única a la que le pertenece este audio”, “yo te mantengo mi Patty”, escribieron sus seguidores.

Más noticias

Joven se deshace de regalos de su antigua novia: ‘Vendo cosas de mi ex’

‘Fue la mejor decisión’: mujer escondió su embarazo por nueve meses

Video: se hizo pasar por Bad Bunny y generó caos en aeropuerto de Perú

'Con ella se muere mi hijo': madre de 'Chyno' acusa a la novia de darle droga

TENDENCIAS EL TIEMPO