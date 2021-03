Lorna Cepeda, de 'Betty la fea', se convierte en abuela a los 50 años

Lorna Cepeda, más conocida por su actuación en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’ en el papel de Patricia Fernández, dio a conocer a sus más de un millón de seguidores en la red social Instagram que se convirtió en abuela. Con tiernas fotografías en donde se le ve muy sonriente alzando a la pequeña, así como sosteniendo la delicada mano de la bebé, la actriz demostró que está que no se cambia por nadie.

El pasado 5 de diciembre, la artista reveló que su hija Daniela Paz estaba embarazada y que esperaba con ansias la llegada de su primer nieto. Esta revelación fue justo el día del cumpleaños de Daniela.“Mi hija que está de cumple, va a tener bebé y que soy la mujer más feliz del mundo”, escribió para esa fecha, acompañando el anuncio con una fotografía de ambas.



Aún no se conoce el nombre de la bebé, ni su fecha de nacimiento, pero lo que sí es evidente es que la reconocida actriz, quien cumplió 50 años el pasado 18 de noviembre, está dichosa.“¿Qué les puedo decir? ¿Cómo les explico la felicidad que me embarga? El amor que siento por la bebecita? La alegría de ser abuela?”, fue el mensaje que acompañó las fotografías que publicó el pasado 9 de marzo en su cuenta oficial de Instagram.



Aquí las tiernas fotografías

Además, agradeció a los padres de la bebé, su hija Daniela Paz y su yerno Juan Camilo Casas, por “semejante regalo”. “Lo que siento en verdad no se los puedo explicar, solo quiero compartirles mi felicidad, mi amor, mi alegría, mi instinto de protección, por esta chiquitica que ¡me ha hecho la vida con más colores! (mi cara de boba me delata)”, anotó la artista.



Lorna sigue siendo una de las mujeres más bellas del país y su papel de ‘la peliteñida’ en la popular telenovela escrita por Fernando Gaitán sigue siendo uno de los más recordados por los colombianos. No obstante, también participó en producciones como ‘Chepe Fortuna’, con una particular actuación como ‘la celosa’, y recientemente apareció en la telenovela ‘Enfermeras’, también del canal RCN.'



Lo que pocos saben es que la cartagenera realizó estudios de Psicología en la Universidad del Norte, y fue en 1997 cuando inició su carrera en la actuación, incluso su primer papel como actriz lo obtuvo en la también popular novela ‘Padres e hijos’ del canal Caracol. También trabajó en varias obras de teatro, entre las que destaca 10 reglas para no matar a su marido.



‘Yo soy Betty, la fea’ se estrenó en 1999 y ha sido retransmitida en varias oportunidades desde entonces gracias al éxito de la producción tanto a nivel nacional como internacional, incluso actualmente se emite en las noches por el canal RCN.

