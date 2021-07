Lorna Cepeda cuenta el origen de las frases de 'La Peliteñida'

Risueña y auténtica, Lorna Cepeda, la actriz que es uno de los rostros estelares de la telenovela 'Yo soy Betty, la fea', recuerda con cariño el personaje de Patricia Fernández, o como la denominó el guionista Fernando Gaitán, 'La peliteñida'.



El guion de Gaitán, la dirección de Mario Rivero y la poca experiencia, en ese momento, de Lorna Cepeda hicieron match junto con el elenco de actores estelares, Ana María Orozco, Jorge Enrique Cabello y Natalia Ramírez. Este equipo convirtió la historia de ‘Betty’ en un victoria internacional dentro de la cultura pop, que además entró al libro de Récord Guinnes 2010 por ser la telenovela más exitosa.

Más de 20 años después, la colombiana recuerda sus frases icónicas: "Yo hice seis semestres de Finanzas en la San Marino”, “¡Desgraciadas!” y “La pobreza me está respirando en la nuca, Marce”.



En dialogo con el programa 'Saltar Intro' del medio peruano 'El Comercio', la famosa, de 50 años, explicó cómo nacieron estas frases, las cuales la volvieron un ícono de la TV.



"El personaje Patricia estaba peleando con las del cuartel. Y me salió del alma ese ‘¡Desgraciadas!’, con ese… como con la garganta de la ira que en el momento le hicieron agarrar a Patricia. Y me acuerdo que el director Mario me dijo: ‘Solo tú puedes decir el desgraciado ahorita’”, cuenta Cepeda.



De ahí en adelante, el director le pidió que siguiera diciendo el 'desgraciado' - que estaba en varias ocasiones en el guion- con ese tono. “Ese desgraciado lo tienes que seguir diciendo así tal cual siempre”, le dijo.



De igual manera, contó que al principio se sentía muy tímida con el personaje, por lo que la frase 'Yo hice seis semestres de Finanzas en la San Marino' le salía más parca; sin embargo, con el pasar del tiempo se apropió de esta. “Al principio yo estaba tímida, pero a medida que iba agarrando el persona le empecé a dar un poquito de color a las frases que estaban en el guion”, indicó.



Sobre la frase “La pobreza me está respirando en la nuca, Marce”, dijo que surgió de la genialidad del guionista. "Esa me la escribió Fernando por su puesto. Fernando era absolutamente genial", puntualizó.



Finalmente, habló un poco de lo que fue el personaje de 'La Peliteñida', pues a pesar de que muchos la juzgaban, la actriz reconoce que no la estaba pasando para nada bien:



"No podíamos juzgar al personaje por muy superficial que tú creyeras que era Patricia Martínez, sino meterte en lo que ella estaba sufriendo. Estaba pasando por una pérdida monetaria, por una pérdida de un matrimonio. No sabía que hacer, no sabía hacer absolutamente nada y no tenía herramientas para salir adelante".



¿Cómo se ganó Lorna Cepeda el papel de ‘La Peliteñida’?

En mayo de este año Lorna contó cómo fue su experiencia en el casting para el famoso personaje. En una entrevista con el programa ‘La movida’ de ‘RCN’, dijo que “fue una experiencia horrible”.



"Eso fue tenaz porque estuve en 'RCN' desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche... Esperé, esperé y nada que me pasaban hasta que me hicieron pasar de última y cuando lo hice todo fue muy rápido, no me hicieron correcciones ni nada, entonces me sentí muy mal”, indicó.



Seguido a ello, aseguró que pensó que no había conseguido el personaje. Sin embargo, la historia cambió al día siguiente cuando la llamaron para que hiciera parte del proyecto.



También detalló que el famoso ‘meneo’ de cabello que caracterizaba a ‘La Peliteñida’ lo tomó de una amiga cercana, quien, curiosamente, también se llamaba Patricia.



“Cada vez que alguien le caía gordo ella le tiraba el pelo, solo que era más sutil... Yo me dije ‘lo voy a exagerar más y voy a ‘volear pelo’ que da miedo’”, puntualizó.



