Lorna Cepeda cuenta el accidente de moto que tuvo en México

Lorna Cepeda, reconocida actriz colombiana, le contó a Revista Vea el accidente que tuvo en una vía de México. El percance ocurrió mientras viajaba en una moto junto a su novio.

En conversación con la Revista Vea, la intérprete de Patricia Fernández en Betty la fea recordó el accidente de moto que tuvo mientras viajaba con su novio, Juan David Morelli, por una autopista de Los Cabos. Dicha ciudad mexicana está ubicada al sur de la península de Baja California.



"Veníamos con los cascos, todo puesto, y de repente oigo un sonido durísimo. La llanta se nos reventó y empieza (la moto) a deslizarse de carril en carril. Se iba para los lados. Yo me agarré muy fuerte y con la mano empecé a avisarle a los de atrás para que pararan y no nos atropellaran", le relató Cepeda a la revista.



La actriz, quien participó recientemente en MasterChef Celebrity, contó que avanzaron una cuadra estando en esa situación mientras la moto disminuía la velocidad. Entre tanto, Lorna oró para que ella y su pareja salieran bien del incidente.



"Gracias a Dios, mi novio logró estabilizar la moto, pero yo dije, 'nos vamos a matar y, si no, nos van a atropellar aquí en plena autopista'”, afirmó la actriz.



Morelli, ganador de un campeonato de motos, contaba con el conocimiento necesario para maniobrar el vehículo de la mejor manera, según la revista.

Cepeda, de todas maneras, le dio un toque de humor al gran susto por el que pasó: "La moraleja es nunca te quejes de tragar porque no sabes en qué moto te vas a trepar”, le expresó a Vea.



Por esos días, la actriz se estaba quejando de un leve aumento de peso. Según le dijeron a ella y a su pareja, el hecho de que Cepeda estuviera también en la moto y de que generara contrapeso hizo que el desenlace del incidente no fuera distinto. "Gracias a Dios salimos vivos", afirmó.

Actualmente, Lorna Cepeda está promocionando su show 'Naturalmente Rubia: en cuarentena', que tendrá lugar el próximo sábado 17 de julio por streaming a las 8 pm (hora colombia).



