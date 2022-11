Lorna Cepeda es una de las actrices más reconocidas en Colombia y en algunos países del mundo por su actuación en la famosa novela ‘Yo soy Betty, la fea’, en la que interpretó a ‘La peliteñida’, ‘Patricia Fernández’. Este 2 de noviembre Lorna le contó al programa ‘Lo Sé Todo’ las situaciones difíciles que ha tenido que enfrentar luego de ser diagnosticada con una grave enfermedad.

Cepeda quien también es recordada por participar en proyectos de la televisión nacional como `Padres e hijos’, ‘Chepe Fortuna’, ‘Casa de reinas’, entre otros, y también por su actuación en distintas obras de teatro entre las más destacadas está ’10 reglas para no matar a tu marido’.



La vida de la actriz se ha visto afectada por situaciones difíciles, pues fue diagnosticada con cáncer de piel, conocido también como melanoma, el cual fue hallado al darse cuenta que un lunar en su espalda estaba sangrando.



En su más reciente entrevista con el programa del Canal Uno ‘Lo Sé todo’, Lorna compartió detalles de cómo fue vivir este duro momento y que gracias a un milagro de Dios puedo superar esta enfermedad y seguir adelante.



“Ese momento fue muy difícil, yo creo que no podía tocar más fondo, yo estaba grave en todos los sentidos (…) Ahí dije, ‘quiero cambiar mi vida’, hablé con Dios y le dije ‘si me llevas, llévame y confiaré en que mis hijos van a estar bien, pero si me dejas, déjame sana, completamente sana’”, comentó.

Lorna en ese momento le confió su vida a Dios y se mantuvo en calma y se entregó a su fe en búsqueda de tener un respaldo emocional y personal. Sin embargo, nunca se imaginó recibir un milagro que le salvó la vida.



“Yo simplemente esperé y confié, yo me entregué y ya está. Yo estaba sobre una cama y sentí que algo se me paró atrás en la lesión que yo tenía, pensé que era mi gato, obviamente miré y no era nada. Sentí unas manos que me empujaban ahí y yo me dejé llevar, ya yo sabía que mi milagro había ocurrido”, contó en la entrevista.



La actriz luego acudió a su médico en Cartagena y después de realizarse una intervención quirúrgica le indicaron: "es como si nunca hubieras tenido nada, si ellos no tienen los exámenes, nadie lo cree, pero para mí fue un milagro de Dios”.



También, confesó que esta no era la primera vez que tenía que lidiar con esta enfermedad, pues su madre había fallecido de este padecimiento.

Por último, la actriz habló de su vida sentimental y de la oportunidad que tuvo de irse a vivir a otro país, donde conoció al hombre que la ama y con quien comparte actualmente.



“El amorcito siempre es bienvenido, si es un amorcito bien, siempre va a ser bienvenido. Hay dos cosas importantes que son la fe y el amor, y eso es lo que a mí más me mueve”, concluyó.

