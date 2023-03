Justamente en la semana en la que se conmemora el ‘día internacional de la mujer’, cientos de ellas han mostrado su rechazo por el comentario hecho por la presentadora Carolina Cruz, quien se refirió a las mujeres que se retiran sus prótesis mamarias y quedan con “las tetas planas”.



El señalamiento de la presentadora quedó registrado en la grabación en vivo del programa ‘Día a Día’, en donde Carolina Cruz dijo: “entonces, pues, se sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible”.

De inmediato, cientos de mujeres en redes sociales mostraron su indignación frente al comentario de Cruz, ya que muchas de ellas se deben retirar sus senos por cuestiones de salud y por tratamientos de quimioterapia para combatir el cáncer de mama.



Una de ellas fue la actriz argentina, Lorena Meritano, quien posteó una foto en redes sociales y la acompañó de un comentario reafirmando que un “par de senos nunca nos definirán como mujeres”.

Un par de tetas nunca nos definirán como mujeres.

Las cicatrices nos cuentan historias maravillosas de vida.

Con o sin somos Mujeres y Hermosas.

Feliz viernes, queridas.

Nos amo.#Sororidad 💜 https://t.co/sAEGuwQwfN — Lorena meritano (@LorenaMeritano) March 10, 2023

Cabe recordar que Meritano es una sobreviviente del cáncer de mama y que en reiteradas ocasiones ha contado su experiencia para que muchas mujeres que padecen la enfermedad no se sientan solas.



También lanzó un mensaje de agradecimiento a esas mujeres “planas y con cicatrices horribles” por su lucha e invita a promover la empatía y el respeto por quienes afrontan un tratamiento de este tipo.

Por su parte, Carolina Cruz también respondió a la polémica y dijo que no estaba en contra de la explantación de prótesis mamarias y que apoyaba a las mujeres que lo hacían por razones de salud.



“Yo estoy a favor de que la mujer esté sana, que se sienta bien, que se vea linda y femenina completamente, pero a mí lo que no me parece que es llevadero ni correcto, es que ahora todas las mujeres, como fulanita en redes sociales empezó a hablar de este tema y sultanita, entonces se volvió una moda y entonces todas empezaron a sacar citas médicas”, comentó la presentadora.



