Lorena Meritano denuncia mensajes agresivos en redes sociales

Lorena Meritano denunció, a través de Instagram, los mensajes ofensivos que recibe por parte de un usuario en redes sociales. También dijo que pidió a Dios "por seres así que están muy enfermos de odio".

La actriz compartió los mensajes agresivos que el usuario le envió: “Ojalá te mueras actriz de pacotilla", "Ojalá te hubieras muerto de cáncer".



Ante esto, Meritano escribió debajo de su publicación una reflexión sobre las personas que agreden a las personas por medio de redes sociales. Dijo: "debo confesar, qué me intriga y me llama poderosamente la atención de cómo una persona puede llegar, no sólo a sentir algo así, sino a escribirlo".



Además, contó que ha dejado de usar las redes sociales para protegerse de estas agresiones. "Les soy sincera, entro a las redes cada vez menos porque cada vez me protejo más de la violencia, toxicidad y agresividad reinante"



La actriz señaló que bloqueará y reportará al usuario, pero que también pedirá a Dios para que sane su corazón.



