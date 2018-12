Lorena Meritano critica a sus exparejas mostrando sus senos

De nuevo, la actriz compartió fotos de su pecho desnudo, pero esta vez con un contundente mensaje hacia sus exparejas, a quienes llamó "cobardes que huyeron despavoridos cuando supieron mi verdadera situación física y de salud".

El que me dejó cuando me faltaba una teta post cáncer y quimioterapias y me hizo un favor o los 2 o 3 cobardes q huyeron despavoridos cuando supieron mi verdadera situación física y de salud.

Así estuve y así me hicieron concha y hoy sola estoy renaciendo gracias Dios y a mi. pic.twitter.com/2NEWkaKj98 — Lorena meritano (@LorenaMeritano) 4 de diciembre de 2018

El tuit surgió como respuesta a un hilo de una tuitera llamada Fernanda en el que criticaba a Rodrigo Eguillor, el joven argentino hijo de la fiscal Paula Martínez Castro, que fue detenido por abuso, acoso sexual e intento de violación a varias mujeres en Argentina.



En el trino se criticaba el discurso y los actos machistas de hombres como él por lo que Meritano hizo su crítica a los hombres que, según ella, solo la quisieron mientras su cuerpo estuvo en perfectas condiciones.

El que cuando te chamuya sos hermosa y si lo rechazás sos horrible. El que le huye a usar forro. El que te toca el orto en el recital. El que se ofende si no le mandás una foto. Todos siguen la línea discursiva de Eguillor. Aliado: no hay pañuelo que valga si te callás la boca. — Fernanda (@Fer__Stl) 4 de diciembre de 2018

No es la primera vez que la actriz muestra sus cicatrices, ni la primera que habla de su exesposo, el actor y presentador venezolano Ernesto Calzadilla, con quien tuvo una turbulenta y mediática separación en el 2016, que anunció en un video en su cuenta de Instagram el mismo día que se decidió.

No obstante, Calzadilla habló sobre su separación en el programa Íntimo de Globovisión. “Cuando terminas una relación, es porque las cosas se van acabando y un día se toma la decisión de decir ¡ya! sabemos que no podemos seguir tú y yo, no estamos sumando, entonces gracias por el tiempo compartido sigue tu camino y yo sigo mi camino (…) Ella estaba ya perfecta y sana desde hace un año y le quedaban operaciones de prevención, que afortunadamente pasó y está muy bien. Dije no va más por el bien de los dos”, detalló Calzadilla.



Y aunque, Meritano se disculpó por la publicación del video sobre su separación, cuando Calzadilla dio esta declaración, otra pelea de redes sociales se desató cuando la actriz trinó acusándolo de mentiroso.



No obstante, ni esos ni los actuales trinos han recibido respuesta alguna del actor y presentador venezolano. Y de las otras parejas que menciona la actriz no se sabe nada.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO.