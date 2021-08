La actriz Lorena Meritano confiesa que fue adicta a la cocaína

La actriz argentina Lorena Meritano se convirtió en un referente de valentía tras haber superado un cáncer que casi le arrebata la vida.



Recientemente, Meritano lanzó su libro 'Sobreviviente', en donde cuenta cómo superó esa dura batalla contra la enfermedad. Mientras narraba detalles del libro, para el programa 'Lo sé Todo' de 'Canal 1', la actriz reveló que tuvo momentos muy difíciles en los que le costó superar ciertas adicciones como a la cocaína.



Según sus declaraciones, probó de esta droga cuando inició su carrera como modelo.



"Fui adicta a la cocaína por cinco años y tuve la fortuna de poderlo superar yo sola. Tuve la suerte de no haber pedido ayuda, sin embargo, no todos pueden hacerlo solos, si necesitan ayuda es mejor ir de la mano de los médicos”, dijo la actriz.



A su vez, reveló que no las consumía por presión social pues se sentía bien con probarlas y las sensaciones que estas le generaban. "La primera vez lo tiré al inodoro porque me dio miedo, pero después empecé a consumir y tenía un grupo de gente que me rodeaba que era mucho mayor que yo y que me llevó a esto”, narró Meritano.



Libro de Lorena Meritano Foto: Cortesía del artista

En un momento tocó fondo con su adicción y decidió mudarse a México para alejarse de las amistades que la introducían en ese mundo de excesos. “Nunca más lo volví a hacer. Desde el año 1992 que llegué a México hasta el día de hoy en 2021, nunca más volví a probar la droga en mi vida”, aseguró la actriz reconocida por su participación en 'Pasión de Gavilanes'.



Meritano también habló de su antigua relación con el presentador Ernesto Calsadilla con quien terminó de forma polémica durante su tratamiento de cáncer. La argentina dijo que no le guarda rencor y que todo lo sucedido ya está perdonado.



Recientemente, se filtró información sobre una segunda parte de 'Pasión de Gavilanes', que tuvo su primera emisión en 2003. Sin embargo, Lorena Meritano no hará parte de esta versión, según aclaró al medio local.

