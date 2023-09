Fernando 'Flaco' Solórzano es uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana, con papeles en importantes producciones como 'Las muñecas de la mafia', 'Niche', 'El secretario', 'Vecinos', entre otras.



Su amplía trayectoria lo ha hecho ganar miles de seguidores que admiran su trabajo actoral, con quienes comparte información a través de redes sociales. Aunque, su vida privada no queda por fuera. El actor también suele compartir constantemente detalles de su vida junto a Lorena Altamirano, su pareja sentimental.

La pareja se conoció cuando trabajaban en la producción 'La Caleta', una película colombiana bajo la dirección de Carlos Julio Ramírez. Tiempo después se enamoraron e iniciaron una relación sentimental.



Su noviazgo se ha mantenido como uno de los más estables de la farándula local, y en octubre de este año cumplirán su aniversario número nueve. Pero, ¿Quién es Lorena Altamirano?

Facebook Twitter Linkedin

Lorena Altamirano. Foto: Instagram

Altamirano al igual que 'el amor de su vida' es amante de la interpretación y una actriz profesional que hace carrera en telenovelas y películas nacionales.

Facebook Twitter Linkedin

Su cumpleaños número 30 en 2023. Foto: Instagram

La mujer es oriunda del Valle y tiene estudios en actuación y bellas artes que ha cursado en Cali.



Actualmente se desempeña como actriz y productora audiovisual, participando en exitosas series como 'Lala's Spa', 'El cartel de los sapos', 'entre sombras', y en las películas 'El olvido que seremos' y 'Harmonie'.



"Soy Geminiana y me gusta viajar, aprender y experimentar cosas nuevas", dice en una publicación de sus redes sociales.



Lorena Altamirano tiene 33 años de edad, cumplidos a mitad de este año, mientras que Solórzano celebró sus 60.



La diferencia de edad, de 27 años, es quizá uno de los factores que más llaman la atención de los seguidores de ambos. Sin embargo, ellos demuestran en sus redes sociales que eso no es un impedimento para estar juntos.



"Mi vida hermosa, estar a tu lado es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, me has llenado de felicidad y amor, quiero permanecer a tu lado todo el tiempo que la vida me de", expresó 'El flaco' en una publicación de Instagram en la celebración de sus 60 años.

Según ha reseñado en sus redes sociales, vivió cinco años en Bogotá para dar sus primeros pasos como actriz, buscando nuevas oportunidades y esperando cumplir sus sueños en la interpretación.



"Llegue con sueños y metas que aún no se cumplen por completo pero que me ayudaron a dar los primeros pasos en mi carrera como actriz", dice en su Instagram.



Sin embargo, aunque fue una etapa "muy linda" en su vida, había aspectos que hacían que no estuviese del todo feliz en la capital del país. Le tomó un tiempo apreciar la ciudad.



"No les voy a negar que al principio no me gustaba estar aquí por que hacia mucho frío, no tenía familia o amigos para compartir, el tráfico me volvía loca. Pero con el pasar del tiempo empecé a descubrir una ciudad llena de magia, de arte, de cultura, de lugares nuevos por conocer", expresó.

La pareja ha sabido aprovechar las redes sociales para mostrar su relación y además publicar contenidos de entretenimiento o estilo de vida. Incluso han hecho videos mostrando su talento y la pasión por la interpretación que ambos comparten.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea también en EL TIEMPO: