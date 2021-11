¿Trampa o casualidad? Influenciadora sorteó camioneta y la ganó su mamá

Lore Garza, una creadora de contenido mexicana, nunca pensó que realizar el sorteo de una camioneta la iba a poner en aprietos.



Todo salió de manera inimaginable cuando la ganadora del vehículo fue su propia madre.

Como era de esperarse, todos los participantes exigieron una explicación y la joven tuvo que utilizar sus redes sociales para explicar lo sucedido.

¿Cómo fue el sorteo?

Todo empezó cuando, semanas atrás, la joven con más de 140 mil seguidores en Instagram anunció la rifa de un moderno auto.



Para dar “fe y legalidad” al proceso, dijo que el ganador sería sorteado conforme el número de la Lotería Nacional.



El esperado día de la rifa, hizo un video en vivo para anunciar al nuevo dueño del vehículo.

En las imágenes se puede ver el momento en que dictan el número ganador, pero lo que nadie esperaba era que la ganadora fuera la mamá de la influenciadora, que se encontraba a unos metros y saltó de la emoción al revisar el número de su ticket.



Minutos después, en el mismo video Garza da unas pequeñas declaraciones prediciendo las posteriores críticas.



“Es lo que más me mortifica, que mi credibilidad pueda estar en juego”, afirmó la creadora de contenido.



Sin embargo, los participantes se quejaron por lo sucedido y denunciaron que hubo fraude durante el proceso.

La respuesta de Lore ante las acusaciones

Ante ello, Lore Garza explicó que organizar esta rifa fue un trabajo complicado en el que estuvieron involucradas varias personas.



Además, dijo que el sorteo se hizo por medio de la Lotería Nacional “con un objetivo muy importante: al ser una rifa macro, de un premio muy grande”.



Sin embargo, después de esto, comentó que obviamente este organismo no depende de ella y que si supiera quién iba a ganar hubiera participado en otras rifas grandes.



“Es algo que yo no controlo, que yo no sé quién va a ganar”, declaró la influenciadora.



Por último, agregó que ni siquiera hubiera puesto el nombre de su madre si hubiera la posibilidad de cometer fraude: “Si la intención hubiera sido hacer un fraude o haber hecho algo turbio, jamás, y esto creo es cuestión de lógica, hubiera puesto de nombre de mi mamá ni me hubiera expuesto a esta situación”.

*Con información de El Comercio / GDA (Perú)