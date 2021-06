Los nuevos 'Looney Tunes', sin armas y sin el ‘Zorrillo Apestoso’

El próximo 29 de junio llegará a Colombia la plataforma de streaming ‘HBO Max’. En esta, se podrán encontrar reconocidas series como ‘Game of Thrones’, ‘The Sopranos’ y ‘The Wire’.



También, llegarán películas de varios superhéroes de ‘DC Comics’ y nuevos contenidos para niños y niñas. Entre esos está la nueva entrega de capítulos de los ‘Looney Tunes’, una franquicia de dibujos animados conformada por icónicos personajes como ‘Bugs Bunny’, ‘El Pato Lucas’, ‘Piolín’, ‘El Gato Silvestre’, ‘Coyote’ y ‘Taz’, entre otros.



Sin embargo, de acuerdo al medio español ‘La Vanguardia’, Warner Bros., productora de esta serie animada, tomó la decisión de no utilizar armas de fuego en sus caricaturas y quitar a algunos personajes que causaron polémica recientemente.

Esta iniciativa fue apoyada por los guionistas de los ‘Looney Tunes’, quienes dijeron sentirse más cómodos con este cambio, el cual busca reducir la promoción de la violencia en los menores de edad y evitar que estos tipos de contenido se conviertan en un ejemplo a seguir.



En ese sentido, personajes como ‘Elmer gruñón’ y ‘Sam bigotes’ ya no aparecerán portando armas.

'Elmer gruñón' y 'Sam bigotes' ya no aparecerán portando armas de fuego en los nuevos capítulo de los 'Looney Tunes'. Foto: Warnes Bros.

Pero los cambios no terminan ahí, pues ‘Pepe Le Pew’, mejor conocido como ‘El Zorrillo Apestoso’, no hará parte de los ‘Looney Tunes’ debido a que este dibujo animado recientemente fue catalogado por un columnista de ‘The New York Times’ como un personaje que contribuye a la ‘cultura de la violación’.



Los comentarios desataron una polémica que generó que Warner Bros desistiera de incluir a este dibujo animado en los nuevos episodios de la serie.

El personaje de Pepe Le Pew siempre intenta conquistar a una gata con diferentes tácticas de seducción. Foto: Youtube: Warner Bros. Entertainment

A pesar de estos cambios, de acuerdo con el medio citado, se mantendrá el uso de otros objetos bélicos como explosivos.



En parte, esto se debe a que los creadores de la serie buscarán tratar de mantener un equilibrio entre la esencia de los personajes y las nuevas exigencias de algunos espectadores.

