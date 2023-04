Loni James, una mujer estadounidense en busca de aventuras, tomó un vuelo del estado de Washington a Londres, el año pasado, con muy pocas pertenencias, pues tenía un objetivo claro que quería cumplir: viajar por el mundo y tener una cita con un hombre local de cada país que visitara.



Por medio de la aplicación Tinder, Loni a los minutos de arribar en Londres hizo uso de esta famosa aplicación de citas y gracias a esta conoció a un ciudadano inglés con doble nacionalidad, francesa y británica, al que le gustaba mucho viajar y conocer. Así que planearon una cena que duro más de cinco horas y desde ese momento Loni le dio inicio a su plan.

Las primeras citas siempre son muy importantes a la hora de hablar sobre amor. Foto: iStock

Después de esa cita, la mujer no volvería a ver a ese hombre, ya que no quería encontrar el amor.



James desde que comenzó su viaje manifestó que usó una gran cantidad de aplicaciones de citas como por ejemplo: Tinder, Hinge y Bumble.



Durante aproximadamente un año esta mujer estableció 34 primeras citas en 19 países, las cuales constaban de una serie de rituales amorosos llenos de intriga, sorpresas y una combinación de culturas.



“He tenido conversaciones increíblemente íntimas y vulnerables con personas. Hay algo especial que sucede cuando las personas saben que nunca te volverán a ver”, dijo en una entrevista con el medio CNN, la joven y aventurera mujer.

Loni James expresó como ha sido su experiencia con todas las salidas que ha tenido y lo que más le ha llamado la atención es la cantidad de acontecimientos que ha vivido, desde una cita desastrosa en Turquía, hasta una con un musulmán que duro 13 horas.



“Claramente, necesitaba a alguien que lo escuchara y yo era un espacio seguro”, expresó James.



La estadounidense deja a la vista todo lo que ha vivido en sus citas, una de ellas le ha sorprendido, pues se presentó en Verona, Italia, con un encantador músico que le dio un paseo en scooter y un recorrido nocturno por muchos lugares históricos de esa hermosa ciudad.

Su cita más reciente fue con un hombre sudamericano en Ciudad del Cabo, el cual tuvo una particularidad, ya que saco una baraja de cartas durante la cena y segundos después comenzó a hacer trucos de cartas para sorprenderla.



La estadounidense manifiesta que todo lo vivido ha sido memorable, puesto que cada una de las citas le enseñó y le aportó algo para su vida.



“En el pasado, veía las citas como un éxito o un fracaso. Si salía con alguien en una cita y no terminaba en un beso de buenas noches, o no terminaba en la segunda cita, lo consideraba un fracaso”, dijo James.

“Ya no pienso en eso. Ahora me doy cuenta del valor de tener una cita y estar tan agradecida de que alguien se abrió y te dio su tiempo... compartió su historia contigo", concluyó la aventurera mujer en su entrevista con el medio ‘CNN’.



También expresó que el romance y el amor se demuestran de muchas formas, para ella estos sentimientos se evidencian cuando hay una conexión, que se puede dar por medio de pequeños actos como por ejemplo: como el escuchar, el hacer sentir especial al otro o por lo menos sacarle una sonrisa a esa persona que se está conociendo.



Para James, el tener esta gran cantidad de citas le ha dado muchas enseñanzas con respecto al amor. Actualmente, se encuentra viajando por África, meses después se dirigirá hacia Asia, Australia y Sudamérica, con la finalidad de poder convertir todas sus citas en algo material, quiere dar sus enseñanzas y toda su experiencia por medio de un libro que sea entretenido y educativo en el cual plasmará toda su travesía vivida.

“Tal vez alguien no va a elegir un libro sobre Egipto, Namibia o Túnez. Pero tal vez estarían intrigados por mi historia de citas, y si descubren estas otras cosas sobre este país durante esa historia de citas, entonces lo considero una gran ventaja”, dijo Loni.



También, manifestó al medio de comunicación mecionado que por medio de la escritura, quiere dar a conocer todas esas aventuras vividas con hombres de diferentes países.



“Me doy cuenta de que Egipto tal vez no esté en la lista de deseos de todos, tal vez Marruecos no lo esté, incluso Namibia. Cuando escribió sobre estos lugares, espero que genere curiosidad... Espero que las historias hagan reír a la gente, soñar y cruzar océanos para conocer gente interesante por todas partes”, afirmó.

Por obvias razones, la seguridad de la mujer es una de las principales preocupaciones, ya que estas aplicaciones son usadas por personas maliciosas que pueden hacerle daño a otras de varias formas. Pero en el caso, la mujer estadounidense aún no se ha sentido insegura, pero ha tenido algunas experiencias frustrantes. Los hombres la han plantado dos veces: en Paphos, Chipre, y en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.



En este momento, Loni James se encuentra soltera, pero le gustaría tener una pareja, aunque para su próximo libro, si lo llegase a conseguir, sería un gran problema.

¿Por qué decidió emprender su viaje?



La decisión de esta chica de viajar por el mundo conquistando corazones se dio a través de una tragedia, pues tuvo que observar a su madre luchar contra un alzhéimer degenerativo que dio inicio a una temprana edad, con exactitud, desde los 48 años. Tristemente hace un año con 63 años murió. Aquí fue cuando James decidió salir de su zona de confort y ser la persona aventurera que es hoy.



James, al ver como se encontraba su madre, comenzó a ahorrar para su viaje desde hace dos años, teniendo la esperanza que pudiera vivir esta experiencia con ella, pero por desgracia su progenitora no aguanto tal enfermedad.



Lo que recuerda con exactitud James de su madre es un consejo que le dejó para toda su vida, el cual se lo dio antes, de que esta enfermedad tan fuerte la consumiera.



“Le hablé de un chico que me gustaba y me dijo que me asegurara de que le encantaba viajar tanto como a mí”, dijo. “Eso fue realmente impactante, que en medio de su enfermedad, supiera lo importante que era para mí… a la hora de buscar pareja”, concluyó.

