Natti Natasha, con más de 15 millones de seguidores en sus redes sociales, encendió sus cuentas con un sexy vídeo en el que aparece bailando al lado de sus amigas.



Con un ritmo bailable y entretenido, ‘Lokita’, la canción más reciente de la cantante junto a la argentina María Becerra, se ha vuelto tendencia en redes sociales.



La intérprete de éxitos como ‘Criminal’, ‘No me acuerdo’ y ‘La mejor versión de mí’, nuevamente realizó una colaboración con una sonada cantante. Esta vez lo hizo con argentina, María Becerra.



Aunque el tema se publicó el pasado 29 de septiembre, la canción tomó mayor fuerza cuando Natti Natasha decidió crear un nuevo trend en TikTok, pues el baile y la canción fueron acogidas por su audiencia.



La mayoría de comentarios de la gente eran de apoyo a la famosa, quien pasa por una difícil situación con su esposo, el productor Raphy Pina, condenado a 41 meses de prisión en Puerto Rico por posesión de armas.



“Cada día más guapa” o “Natti lo más bello del mundo”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en el vídeo.



El trend de la canción va acompañado con el verso: “Loquita, loquita por un boricua que me ponga maldita, un colombiano que se coma esta boquita. Y un dominicano que vuelva y lo repita, qué rica. Dicen que los que prueban aquí se vuelven adictos' (Ja). No llegue' tarde, ven y enséñame los requisito', la dura de las dura', papi, yo no compito. Y si me ven bailando, voy viral como Tiktok”.



