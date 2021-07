El 'Lokiverso' y los mejores memes del final de la serie de Marvel

No cabe duda que ‘Loki’, la serie dedicada al antagonista más carismático del universo cinematográfico de Marvel, ha tenido un gran éxito entre los fanáticos.



Este 14 de julio se estrenó el sexto y último capítulo de la primera temporada.



Por supuesto, los internautas no tardaron en empezar a reaccionar acerca de lo que sucedió en el final de la serie, la cual se transmitió en ‘Disney Plus’.

(Además: Así lucen los actores de Gossip Girl, 14 años después de su estreno).



Al inicio de la producción, muchos se estaban preguntando qué había pasado con Loki, interpretado por el actor Tom Hiddleston, después de que desapareciera en ‘Avengers: Endgame’, tras tocar el poderoso Teseracto (un cubo de luz azul brillante que se guarda en Asgard).



Y, aunque se sabía que Loki iba a estar envuelto en ciertos ‘líos’ relacionados con el tiempo (empezó siendo prisionero de la ‘Agencia de Variación Temporal’), probablemente no se esperaba una historia llena de intriga, de acción y, sobre todo, de datos que permitieron conocer al personaje mucho más de cerca.



En ese sentido, el final de la serie ha dejado con cierto ‘vacío’ a más de un fanático, razón por la cual se han creado una gran cantidad de memes al respecto.



A continuación podrá ver algunos de ellos.



Y no se preocupe: no hay spoilers.



(Le recomendamos: Cinco series que vale la pena volver a ver en Netflix).

Estoy así al saber que es el último episodio #Loki pic.twitter.com/U3BSjETDa8 — Paola Trujillo 🥀🌹 (@Dannapaolatruj2) July 14, 2021

marvel stans después de black widow y loki: pic.twitter.com/7gkImRRBzk — lurdes ⧗ (@widxwsc) July 14, 2021

Muchos fanáticos también han reaccionado acerca del ‘Lokiverso’, un término que se inventó después de que, en el capítulo 5, se mostrara una escena en la que aparecían varios Lokis de otros mundos.

El día de hoy se ha revelado la imagen que aparecerá en el siguiente episodio de la serie de #Loki confirmando lo inmenso que será el Lokiverso. pic.twitter.com/dKfxuQA1p4 — Playlist Magazine (@Playlistmagmx) July 6, 2021

El nuevo episodio de Loki sin contexto. pic.twitter.com/awdzIhMeff — 𝙻𝚞𝚔𝚎. (@hunniewr) July 14, 2021

Cabe resaltar que ya se anunció que habrá una segunda temporada de la serie, lo que dejó tranquilos a muchos internautas.



Además, se espera que la película ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se estrene en marzo del 2022. Esta producción tendría una relación muy cercana con los hechos de la serie de Loki.

Pero que buen cierre de temporada se hizo #loki . Pero ahora, qué mrd hago con mi vida, quiero más pic.twitter.com/pcTU9WLq1C — DI🦞M (@MainDiemm) July 14, 2021

Solo 254 días para Doctor Strange in the multiverse of madness #Loki pic.twitter.com/Ffa8bkWHYT — Jesús. (@MrJesus136) July 14, 2021

AHHHHH ENTONCES HAY TEMPORADA 2 DE #Loki pic.twitter.com/ab8SolUu0g — rai lvs mcu ⎊ loki spoilers (@ironxmachine) July 14, 2021

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias