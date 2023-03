Este 10 de marzo, en la madrugada, en algunas ciudades del país se sintió un fuerte sismo de magnitud 5,9. En redes sociales se han viralizado varios videos sobre este hecho, sin embargo, uno en especial llamó la atención de los internautas, ya que se podía ver como una locutora de radio fue sorprendía por el temblor mientras estaba en vivo.

Minutos antes de que la tierra temblara, la presentadora y locutora santandereana Camila Manrique de la emisora Charala Stereo estaba en vivo en el programa ‘Amanecer Campesino’ y en ese momento, ella estaba explicando el mensaje de una canción que hablaba de una “sacudidita”.



"Ese es el mensaje que quería transmitirles. Cualquier situación que usted esté presentando querido oyente, no señor, una sacudita ... sacudita no. Ay bueno, ustedes entendían el mensaje ... Una sacudita y puro pa' delante", comentó la presentadora.



Vale la pena recordar, que cuando fueron las 4:18 a.m. tembló la tierra y el epicentro de este sismo fue Los Santos, municipio de Santander. Cuando Manrique se dio cuenta de lo que estaba pasando, se asustó bastante y comenzó a decir: ‘Ay marichis, está temblando’.

Asimismo, en la grabación se puede ver como el micrófono y la mesa se sacuden fuertemente, asustando a un más a la locutora, quien empezó a rezar. “Dios mío, qué fuerte, señor santísimo”, dijo.



Luego de unos segundos el temblor se dejó de sentir y Camila Manrique le comentó a sus oyentes que esperaba que todos estuvieran bien y que ojalá nada grave allá pasado. Este clip se ha vuelto viral en redes sociales y algunos internautas han felicitado a la presentadora por su profesionalismo.



“Qué verraquera de mujer espiritual y comprometida con el trabajo”, “Una sacudida fue la que nos dio el temblor”, “Admirable la muchacha, un minuto de temblor y ella ahí”, se lee en los comentarios.

REDACCIÓN EL TIEMPO

