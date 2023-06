Este 7 de junio, la locutora de 'Tropicana' Adriana Bustos denunció que ha sido víctima de acoso mediante unos mensajes subidos de tono que le han enviado mediante el WhatsApp de servicios de la emisora.



Esta denuncia Bustos lo hizo al aire, pues estaban recordando a los radioyentes que el chat solo es para responder inquietudes, enviar saludos, solicitar canciones, denuncias, participar en concursos, entre otras. Sin embargo, una persona aprovechó ese momento para enviarle fotografías obscenas a la locutora.

“Hacemos la aclaración porque debo contarles a los oyentes de Tropicana que en las últimas horas he sido víctima de acoso a través de este número de ayudas Tropicana”, aseguró Bustos en el programa ‘¿Cómo Amaneció Bogotá?



Al parecer, la persona que envió los mensajes, pensó que Adriana era quien veía los textos directamente y no es así. Sin embargo, el equipo de producción les envió la conversación y se identificó al acosador.



(No deje de leer: Actor Danny Masterson de 'That '70s Show' acusado de violar).



“Una persona de manera abusiva ha enviado fotografías y mensajes abusivos a este número de ayudas Tropicana”, contó.

Asimismo, explicó que “Ninguna mujer, ni ninguna persona debe recibir este tipo de mensajes, ya el número está en manos de nuestro equipo jurídico y si se vuelven a presentar este tipo de episodios daremos a conocer el número telefónico y el nombre de la persona que está intimidando”.



De igual manera, le recordó a sus oyentes que este chat es para temas importantes y esperan que de ahora en adelante sea usado de forma correcta.



“Hagan uso de esta línea de corazón, envíen mensajes de corazón, es un número de servicio que como bien lo dice Jairo Pulgarín (locutor de Tropicana) está al servicio de la gente y está además siendo revisado por un equipo de producción que hace todo el debido procedimiento”, afirmó Adriana Bustos.



(Le puede interesar: Así metieron a la cárcel a hombre que abusó a una menor en un bus de Transmilenio).

Según datos del Ministerio de Trabajo, a pesar de los avances logrado en materia de legislación, de atención y de sanción, aún se muestra un índice preocupante de acoso hacia las mujeres y niñas.



Los resultados de la encuesta de acoso sexual en el ambiente laboras, de muestra que los comportamientos más comunes en el territorio colombiano está la presión para tener sexo (82%), intento y ocurrencia de acto sexual (79%), contacto físico consentido que se pasa del límite (72%) y correos electrónicos o mensajes de texto vía celular (72%).

Acoso sexual en el trabajo: ¿cómo detectarlo y combatirlo?

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

