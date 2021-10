‘Lo tengo en la punta de la lengua’: ¿un estado de la mente contagioso?

Probablemente todos algunas vez han sentido la sensación de tener las palabras 'en la punta de la lengua', como si una idea estuviera ahí, a punto de ser expresada, pero que, por alguna razón, no logra llegar a la mente.



La psicóloga Anne M. Cleary afirmó en un artículo para 'Psychology Today' que, si bien aún no hay una respuesta definitiva que explique por qué se origina este estado de la mente, se hizo una investigación que puede dar algunas pistas.



El estudio, liderado por Luc Rousseau y Nathalie Kashur, consistió en darle a un grupo de personas varias preguntas de cultura general que suelen provocar el fenómeno de 'la punta de la lengua'.



Algunas preguntas eran '¿cuál es el nombre del palo curvo que vuelve a ti una vez lanzado?' o '¿cuál es el apellido del científico que formuló la teoría de la relatividad?'.



Las personas, quienes estaban en en una reunión de Zoom, no solo respondían la pregunta, sino que también decían si tenían la respuesta 'en la punta de la lengua' o no.



Los que trabajaban en colaboración con otras personas eran más propensos a experimentar un estado de 'en la punta de la leng Foto: iStock

Las reuniones se hicieron tanto individualmente como en grupo, lo cual trajo una conclusión bastante interesante: los que trabajaban en colaboración con otras personas eran más propensos a experimentar un estado de 'en la punta de la lengua' que los que trabajaban solos.



A partir de este descubrimiento se hizo una hipótesis: posiblemente, el estado de 'en la punta de la lengua' es contagioso.



Sin embargo, cuando se agregó a una persona infiltrada en un grupo y esta afirmó que sentía las respuestas en 'la punta de su lengua', los otros no se 'contagiaron'.



Entonces, ¿por qué sucede más en grupo que de forma individual?



Rousseau y Kashur concluyeron que este estado de la mente ocurre más frecuentemente con otros individuos porque es más probable que un grupo identifique una palabra a que una persona por si sola lo haga.



Por lo tanto, la persona podría sentir una mayor 'cercanía' a la palabra buscada cuando está en un grupo, generando una sensación de tenerla 'en la punta de la lengua'.



¿Esto significa que este estado de la mente incluye un sentimiento subjetivo de cercanía a la palabra? Aún no hay conclusiones definitivas, pero probablemente sea la teoría más acertada frente a este fenómeno.

