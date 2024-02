¿Lo recuerdan? Así fue la audición de Mike Bahía cuando concursó en 'La Voz'

Michael Egred Mejía, más conocido como Mike Bahía, es un cantante del género urbano que se ha destacado por sus sencillos como ‘Buscándote’, ‘Amantes’, ‘Serenata’ y ‘Cuenta conmigo’. Sus ritmos tienen inspiración en el reggae, pop latino, reguetón y la electrónica.



El artista sostiene una relación con Greeicy Rendón, con quien tuvo a su primer hijo llamado Kai. Actualmente, la caleña hace parte del jurado en el concurso de canto ‘La Voz Kids’, en el que también entrena a los diferentes talentos que se unieron a su equipo.

En cada temporada, los jueces eligen a un asesor de entrenamiento que pueda brindar algunos de sus conocimientos sobre la música a sus diferentes ‘pupilos’, por lo que la intérprete de ‘Más fuerte’ eligió a Mike Bahía para que le ayude con los 36 participantes que están en su grupo.



Mike Bahía fue uno de los participantes de ‘La Voz’



El artista conoce lo que es estar del otro lado del jurado, por lo que puede entender a los pequeños que sueñan con ser los ganadores del concurso, ya que en 2013 adicionó para ‘La Voz’ con la canción ‘This Love’ de la banda musical Maroon 5.



Para esa temporada los jueces eran Ricardo Montaner, Fanny Lu y Gilberto Santa Rosa, quienes han tenido una gran trayectoria en la industria musical y al escuchar el talento del participante no pudieron evitar girar su silla para dejarlo dentro del ‘reality’.



Tras esto, Mike debía enfrentarse a una difícil elección, pues los entrenadores eran reconocidos a nivel mundial y podían dejarles varias enseñanzas, pero finalmente se fue para el equipo de la intérprete de ‘Tú no eres para mí’.



En ese entonces, el padre de Michael Egred Mejía le había dado un ultimátum con respecto a su futuro en la música y por eso había tomado la decisión de inscribirse a la segunda temporada de ‘La Voz Colombia’ a la edad de 27 años, según ‘Caracol Televisión’.



Sin embargo, el artista fue eliminado en la fase de las batallas que se realizaban sobre ‘El Diamante’. Pese a esto, Mike Bahía no se rindió, pues aprovechó la visualización que le había dado el concurso y publicó su primer sencillo: ‘Buscándote’.



Desde entonces, su carrera no ha sido la misma, ya que tiene un gran reconocimiento a nivel mundial y ha ganado diversos premios como ‘Mejor Artista Andino’ de los Heat; ‘Mejor colaboración del año’ (2019) en los Heat; ‘Mejor Artista Nuevo’ en los Latin Grammy y ‘Mejor Artista Región Andina’ de los Heat.

Entrevista a Mike Bahías luego de su audición

