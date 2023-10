Juan Pablo Urrego confesó todo lo que tuvo que hacer para interpretar a Rigoberto Urán

Faltan pocos días para conocer el gran ganador de 'MasterChef Celebrity 2023' y desde ya el Canal RCN ha anunciado cuál es la novela que remplazará al reality. Esta contará la vida de uno de los ciclistas más queridos a nivel nacional, Rigoberto Urán.



Esta mostrará la vida y los momentos más importantes que ha tenido que vivir el ciclista colombiano. 'Rigo' promete ser una serie llena de emociones, triunfos y caídas.

El ciclista de 36 años nació en Urrao, Antioquia, y se convirtió en una figura reconocida en el deporte del país por su tres podios en el Giro de Italia y el Tour de Francia, así como por ganar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres. Además, por su forma de hablar y los pocos filtros que tiene a la hora de expresarse lo han convertido en una figura mediática.



En la novela, el encargado de darle vida al deportista será el actor Juan Pablo Urrego, quien a los medios de comunicación le manifestó que siente una profunda admiración por Rigo y se siente honrado de representarlo en la pantalla chica.



“Como paisa y como colombiano siempre me he sentido muy orgulloso de los deportistas que como Rigo ven reflejado su esfuerzo en todo el mundo. Él tiene una historia detrás de cada uno de sus triunfos y eso vale la pena ser contado”, aseguró en un medio nacional.

Asimismo, comentó cuáles fueron los retos que tuvo que asumir para representar a Rigo, por ejemplo, tuvo que aprender a montar bicicleta de ruta, pues es diferente a la común y corriente.



También, comentó que para hacer el personaje tuvo que fijarse hasta en el más mínimo detalle, desde como cogía la bicicleta, como pedaleaba, sus expresiones, entre otras cosas.



Rigoberto Urán junto a su esposa Michelle fueron de las primeras personas en ver el capítulo inicial y después de verlo, el ciclista le comentó a los medios:



“El primer reto era encontrar un actor flaco, feo y ‘culichupao’ como yo (risas) pero fuera de chiste era impresionante ver cómo empezaron a contar mi historia. Fue como revivir esos momentos y si eso fue solo el comienzo, no me imagino cómo será cuando vaya avanzando. Lo que van a ver, tiene de todo”.

Vale la pena mencionar, que la novela se estrenará el próximo 9 de octubre a las 8:00 p.m. a través del canal RCN. Luego de que se transmitan los 80 episodios planeados, la serie se podrá encontrar en Prime Video.



Entre el elenco también se podrá encuentran actores de gran trayectoria como Ana María Estupiñán, Robinson Díaz, Sandra Reyes, Ramiro Meneses, Mauricio Mejía, Emmanuel Restrepo, Julián Arango, Andrea Guzmán, Sebastián Gutiérrez, entre otros.

