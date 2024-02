Lo que sucede en nuestro cuerpo cuando somos infieles y cuando estamos enamorados

Cuando nos adentramos en las complejidades del amor y la infidelidad, nos encontramos frente a un vasto océano de emociones, reacciones biológicas y dilemas psicológicos que definen nuestra experiencia humana.

El enamoramiento, con su capacidad de capturar nuestra atención de manera tan invasiva y persistente, puede ser visto humorísticamente como 'un anuncio que no nos deja leer una noticia tranquilamente; una metáfora que describe vívidamente cómo la persona que amamos se convierte en un pensamiento recurrente que interrumpe y colma nuestra mente'.

Psicóloga experta habla sobre el amor y las infidelidades. Foto: iStock

Este fenómeno, familiar para muchos, nos sumerge en un estado de euforia, optimismo y deseo intenso, alimentado por un cóctel hormonal que transforma nuestra percepción de la realidad y nos invita a ver al otro bajo una luz de perfección idealizada.

Es aquí donde surge la pregunta: ¿qué nos ocurre biológica y psicológicamente cuando nos enamoramos, y cómo se diferencia este estado del amor verdadero? ¿Es posible amar a alguien y al mismo tiempo enamorarnos de otra persona?

Pata Liberati, una voz autorizada en la psicología del amor, sugiere que "el cerebro enamorado es un torrente de neurotransmisores asociados con la felicidad y el placer", lo que nos lleva a una especie de ceguera emocional donde la idealización del otro alcanza su máxima expresión. Este estado de obnubilación, según Liberati, "alimenta un exceso de optimismo que distorsiona nuestra percepción de la realidad".



Por otro lado, Tomás Cuirolo aporta una visión complementaria, argumentando que "el enamoramiento ocurre mucho más en la fantasía que uno tiene del otro, que en función del otro en sí. Siempre al principio, cuando uno está conociendo a la otra persona, se relaciona con la imagen mental que uno empieza a crear de la otra persona, más que con quien es el otro realmente. Muchas teorías hablan de este proceso como parte fundamental para la procreación de la especie", explicó a 'La Nación' de Argentina.

@cosasquedanplacer_ Las hormonas son las responsables de las mariposas en el estómago y de mucho más, cuando nos enamoramos. 😍✨🦋 ¿Qué sentiste tú? 👇🏽💭 ♬ sonido original - Cosas Que Dan Placer

Profundizando en la ciencia del amor



Helen Fischer, una renombrada antropóloga, ha dedicado parte de su carrera a desentrañar los misterios del amor desde una perspectiva científica.

En su influyente charla TED, 'Why we love, why we cheat', Fischer nos introduce en el complejo mundo de las reacciones cerebrales al amor, identificando tres fases neurobiológicas claves:

Lujuria: Caracterizada por el deseo sexual, impulsada por la testosterona y el estrógeno.



"La lujuria es el impulso sexual, el deseo de gratificación sexual. Responde a la necesidad biológica de reproducción y se caracteriza por ser regulada por la testosterona y el estrógeno".

Amor romántico: Una etapa dominada por la dopamina, generando sentimientos de euforia y una conexión profunda con el ser amado.

"Esta fase enciende principalmente la secreción de dopamina, el neurotransmisor que estimula los centros de placer en el cerebro".

Apego profundo: Ofrece una "sensación de calma y seguridad que podemos sentir con una pareja a largo plazo, fase regida principalmente por la oxitocina".

Estas fases, aunque distintas, coexisten y se entrelazan en nuestra experiencia amorosa, permitiéndonos explorar las diversas facetas del amor y cómo estas evolucionan a lo largo del tiempo.

Expertos señalan la importancia de recuperar la intimidad entre la pareja a través de acciones que cada uno realice para el otro. Foto: iStock

De hecho, la experta también afirma que el enamoramiento biológico, según Fischer, dura de dos a tres años como mucho. Cualquier relación que supera este tiempo, comparte una visión de futuro juntos. Cuantas personas encuentran como patrón que no pasan “la barrera de los tres”, como es popularmente conocida.

La posibilidad de amar múltiples personas simultáneamente

La antropóloga destaca que el amor se manifiesta en diferentes formas dentro de nuestro cerebro, en áreas que no necesariamente se conectan entre sí.



“Puedes sentir un fuerte apego a una pareja de largo tiempo y sentir un intenso amor romántico por otra persona, mientras sientes deseo sexual por gente que no tiene que ver con estas otras parejas. En resumen, somos capaces de amar a más de una persona al mismo tiempo. Cada experiencia está controlada por distintas áreas del cerebro que no están bien conectadas entre sí”, afirma Fischer.



La evolución del amor con el paso del tiempo

La investigadora comparte en su libro 'Por qué amamos' que el amor se transforma, adquiriendo profundidad y serenidad con el tiempo.



Los momentos de conversaciones ininterrumpidas y bailes hasta el amanecer ceden paso a una tranquilidad, seguridad y unión.

El contacto físico con la pareja aumenta la producción de oxitocina. Foto: iStock

"La pasión desaforada, el éxtasis, el anhelo, el pensamiento obsesivo, la energía intensificada: todo se disuelve. Pero si uno tiene suerte, esa magia se transforma a sí misma en nuevos sentimientos de seguridad, comodidad, calma y unión con la pareja", se explica en el libro.

La duración del enamoramiento

Las parejas tienden a compartir fechas especiales. Foto: iStock

Tomás Cuirolo explica que: “Por lo general, el enamoramiento dura de dos a dos años y medio. Después, ese enamoramiento empieza a caer y uno tiende a encontrarse con todas esas cosas que no le gustan”.



Del mismo modo, el experto señala que “muchas veces, ocurre que esas mismas cosas que en un principio a uno lo enamoraban, tienden a ser rechazadas. Ese rechazo, por lo general, habla de características y situaciones muy similares a secuencias o experiencias que uno vivió cuando era chico en relación a papá o a mamá. El otro es una metáfora de esa figura paterna que llevamos dentro. Tendemos a pararnos frente al otro de una manera particular y tendemos a recrear ese vínculo”.

Pata Liberati añade que "tarde o temprano, llega la realidad: vemos al otro tal cual es. El amor es un poco la desilusión, quitarse el velo de que el otro es perfecto y absolutamente completo en sus virtudes".



Asimismo, la experta afirma que: “La infidelidad como tal, para mí, es algo inexistente. Elegimos con quienes vincularnos amorosamente. Esto puede estar consensuado o no con la pareja”.



Orígenes de la infidelidad

Explorando las causas psicológicas detrás de la infidelidad, se identifica que estas pueden ser profundas y variadas, desde el auto-sabotaje hasta la falta de comunicación en la pareja.



Cuirolo y Liberati discuten cómo la infidelidad puede surgir de inseguridades personales o de la búsqueda de satisfacer necesidades no expresadas, sugiriendo que entender estas dinámicas es crucial para abordar los conflictos subyacentes y fortalecer el vínculo de pareja.

Estudios indican que las mujeres tienden a ser más propensas a la infidelidad emocional, mientras que los hombres buscan más la infidelidad sexual. Foto: iStock

“Algo que ocurre bastante es el auto-boicot. Hay, muchas veces, algo inconsciente en uno que quiere confirmar o darle razones al otro para demostrar que uno no es suficiente, o que uno no puede, o que no vale. Muchas veces al ser infiel, uno es descubierto por el otro y ese otro termina dejándolo, y uno empieza a recrear en su cabeza pensamientos de insuficiencia", dice Cuirolo.



"Otra posibilidad es que ese enamoramiento baje, ya la pareja no nos llame la atención de la misma forma que en un principio y en lugar de hablarlo y compartirlo, sale a buscar en otra parte, tal vez de un modo infantil; cuando no se tienen las herramientas suficientes como para hablar y uno simplemente sigue el impulso”, continúa el experto.



Por su parte, Liberati señala que existen distintos tipos de infidelidad: “Un escenario puede ser el de una persona con tendencia a la infidelidad, que a grandes rasgos siempre necesita del entusiasmo, la adrenalina, la ilusión, quizás poniéndonos prejuiciosos, hasta con temor al compromiso o con un Edipo mal resuelto... Después está la infidelidad que es la oportunidad de mostrarle a una pareja que algo necesita ser visto. Cuando alguien no puede decir que algo le está haciendo ruido y aparece un tercero para poner esto en escena”.

Amor más allá de la química

La distinción entre amar y sentir química revela que es posible establecer conexiones emocionales profundas sin una atracción física inmediata.



El terapeuta indica que "una cosa es amar y otra muy distinta tener química o conexión con más de una persona a la vez. Esa conexión, esa química, la podemos sentir con varias personas al mismo tiempo".



Los expertos señalaron que amar implica aceptar y valorar al otro tal como es, liberándonos de la necesidad de posesión que a menudo acompaña a la atracción física. Este enfoque en el amor genuino y desinteresado es clave para desarrollar relaciones auténticas y significativas.

El valor de la soledad en el amor

Jay Shetty enfatiza la importancia de la autoaceptación y el autocuidado en soledad como preparación para relaciones amorosas saludables en su libro 'Las ocho reglas del amor'.



"Solos, aprendemos a comprendernos a nosotros mismos, a cuidarnos y a sanar nuestro propio dolor”, señala.



A través del autoconocimiento y el desarrollo de cualidades como la compasión y la empatía, podemos mejorar nuestra capacidad para amar a otros de manera más efectiva.

El amor propio es importante en el proceso. Foto: iStock

“Cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos, desarrollamos habilidades como la compasión, la empatía y la paciencia, cualidades que podemos utilizar para amar a otra persona. De este modo, estar solos (no sentirnos solos, sino cómodos y seguros en situaciones en las que tomamos nuestras propias decisiones, seguimos nuestros propio camino y reflexionamos acerca de nuestra propia experiencia) es el primer paso para prepararnos para amar a otros”, dice el ex monje dedicado a ayudar a las personas a entrenar su mente para alcanzar la paz interior.



Así, la exploración del amor y la infidelidad desde una óptica científica y psicológica nos brinda una oportunidad única para reflexionar sobre la naturaleza de nuestras relaciones, los mecanismos biológicos y emocionales que las rigen, y cómo podemos navegar estas experiencias con mayor conciencia y comprensión.

