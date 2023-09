Cuando se tiene que visitar al mecánico, generalmente hay dos razones principales: programar un chequeo rutinario para asegurarse de que tu vehículo esté en buen estado o enfrentar una avería inesperada. La segunda opción, además de causar preocupación, a menudo significa un gasto económico inesperado. En el mejor escenario, la reparación es sencilla y asequible, pero en situaciones más complicadas, puede llevar días conseguir piezas y requerir una inversión significativa.



Independientemente de la razón, tratar con un mecánico es inevitable. Aunque algunos tienen mecánicos de confianza de toda la vida, otros pueden verse obligados a buscar ayuda en nuevos centros de reparación, lo que puede generar dudas y ansiedades, especialmente para aquellos menos familiarizados con el mundo de la mecánica. Estos individuos suelen pedir consejos para evitar sentirse "en ridículo" o caer víctimas de posibles estafas, dos temores frecuentes entre los propietarios de vehículos.



Para ayudar a superar estos obstáculos y garantizar una visita al mecánico sin complicaciones, varios expertos han elaborado una lista de tres cosas que nunca se deben decir al llevar un vehículo para su reparación. El periodista Jonathan Rose, del portal británico The Sun, consultó con expertos en mecánica del Reino Unido para crear esta lista.



Consejos que debe tener en cuenta para su visita al mecánico. Foto: iStock

En primer lugar, se recomienda no preguntar de manera abrupta cuánto tiempo tomará la reparación. Los mecánicos advierten que pueden surgir demoras y complicaciones, además de la dificultad para conseguir las piezas necesarias. En su lugar, se sugiere buscar información sobre el problema del vehículo y preguntar de manera amable por los plazos estimados. Los mecánicos subrayan que su objetivo es finalizar el trabajo, cobrar por él y devolver el vehículo lo más rápido posible.



Lo que nunca hay que decirle al mecánico antes de dejarle el carro, según experto Foto: iStock

En la misma línea, se aconseja evitar discutir el precio. Si el costo propuesto no es aceptable, siempre se puede buscar una segunda opinión en otro lugar. Sin embargo, regatear y tratar de negociar un precio a la baja, especialmente sin un conocimiento profundo del problema, puede ser perjudicial. Los mecánicos señalan que es posible llegar a un acuerdo, pero los precios de las piezas de repuesto son elevados y escapan a su control.



Por último, aunque parezca obvio, es importante recordar que a veces es necesario acudir a un taller distinto cuando tu mecánico de confianza no está disponible. Los expertos británicos aconsejan no mencionar que estás acudiendo a ellos como una "segunda opción", ya que esto podría crear tensiones innecesarias. Además, se recomienda tener una comprensión básica del problema del vehículo para evitar discusiones improductivas y asegurar que el mecánico no sienta que estás de paso y no volverás.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de La Nación de Argentina, y contó con la revisión de la periodista y un editor.