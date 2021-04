Lo que en verdad pasó con una ONG vegana y las galletas de animales

En redes sociales ha dado mucho de que hablar una petición que supuestamente fue presentada por una organización británica que defiende el veganismo.



Se trata de The Vegan Society, una ONG a la que muchos acusaban de catalogar como indebido la comercialización de productos alimenticios con forma de animales.



Estos señalamientos tuvieron origen gracias a la difusión masiva y viral de información tergiversada en redes como Twitter y Facebook. Sin embargo, esta noticia es falsa.



Después de que la supuesta propuesta se viralizara, miles de internautas comentaron estar tanto a favor como en contra, lo cual aportó a que se creyera que era cierto. El humor también estuvo presente, ya que desde diferentes cuentas se compartieron memes al respecto.

Lo que en realidad ocurrió

The Vegan Society no se ha pronunciado oficialmente en ninguna de sus redes sociales, sin embargo, la agencia de noticias 'AFP' se contactó con la ONG, que negó que la noticia fuera real.



Lo que ocurrió fue que en 2018, una socióloga estadounidense, miembro de The Vegan Society, escribió un artículo cuestionando el simbolismo de estas galletas que, según ella, acostumbrarían a los niños al principio de "dominación humana".



Sin embargo, no habló en nombre de la asociación y no pidió la prohibición de este producto, confirmó a 'AFP'.



"El consumo de galletas de animales reitera a los niños su acceso privilegiado al mundo natural y a los subordinados que allí viven. Al poder 'recolectar' animales, levantarlos, manipularlos y finalmente comerlos, se enfatizan las nociones de supremacía humana”, dijo Corey Lee Wrenn, profesora titular de sociología en la Universidad de Monmouth, miembro de la ONG en cuestión y autora del mencionado artículo.



La Vegan Society pide retirar las galletas con forma de animales porque “Al recolectar animales, levantarlos, manipularlos y finalmente comerlos, se enfatizan las nociones de supremacía humana".

Lo cierto es que sí existió una iniciativa similar en el 2018, cuando la asociación por los derechos de los animales PETA, Personas por el Trato Ético de los Animales, lograron que Nabisco, una fábrica transnacional de galletas y bocados, cambiara el frente de sus paquetes, debido a que representaba a animales en cautiverio en sus empaques.

Sobre The Vegan Society

Esta organización vegana fue fundada en 1944, en Inglaterra, y es la más antigua del mundo. De hecho, de acuerdo con el medio mexicano 'Televisa.News' se le atribuye a Donald Watson, uno de sus fundadores, el término 'vegano'.



Recordemos que aquellos que se identifican con esta línea ideológica rechazan cualquier forma de explotación y crueldad hacia los animales.





