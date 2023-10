Lo que dice su horóscopo sobre este fin de semana: ¿qué viene para cada signo?

Con el Sol haciendo su entrada en Escorpio, el panorama astrológico para este fin de semana podría tener un alto impacto. Esta transición viene acompañada de un poderoso evento el sábado: un eclipse de Luna llena en el signo de Tauro.



Este no es un eclipse cualquiera, sino el desenlace de la secuencia Tauro-Escorpio, conocida por sus influencias de cambio profundo, tanto a nivel individual como en las relaciones. Este fenómeno astronómico invita a las personas a reflexionar y discernir sobre las evoluciones y transformaciones experimentadas a lo largo del año, ofreciendo a la vez una oportunidad para liberar energías estancadas.

Además, este eje se encuentra muy activado por los recorridos por Escorpio de Mercurio (planeta de la comunicación), Marte (planeta de la acción), por un lado, y los de Júpiter (planeta de la expansión) y Urano (planeta de los cambios) en Tauro, por el otro.

Aries

Este fin de semana, la influencia de Marte, regente del ascendente en Aries, se hace sentir en su vida. Marte continúa su recorrido por Escorpio, activando la zona de su carta natal asociada a la intimidad.



La propuesta es clara: anímese a profundizar en sus emociones. Este tránsito le brinda la oportunidad de explorar aspectos profundos de su ser que quizás haya estado evitando.

Va desde el 21 de marzo al 20 de abril. Foto: iStock

Tauro

Se trata del eclipse final de la serie Tauro que trae una propuesta de transformación radical, tanto personal como vincular, y permite ver con otros ojos y más claridad qué ha mutado en el último año.



La energía de este eclipse se encuentra en un punto culminante, lo que lo convierte en un momento crucial para la reflexión y la toma de decisiones.



Además, es importante destacar que este eje Tauro-Escorpio se encuentra muy activado en este momento. Por un lado, los recorridos por Escorpio de Mercurio, el planeta de la comunicación, y Marte, el planeta de la acción, influyen en su forma de expresarse y de actuar.

Géminis

Mercurio ingresó en Escorpio y activa la zona de su carta natal asociada a la organización. Energéticamente puede ser buen momento para que se ordene tanto en su rutina como en sus emociones. Por otro lado, el sábado hay eclipse de Luna llena en Tauro, que para usted activa la zona de su carta asociada a los finales.

Cáncer



Para los nativos de Cáncer, este fin de semana es especialmente significativo debido a que la Luna, regente del ascendente en Cáncer, adquiere carácter de llena en Tauro.



Este evento marca el cierre de la serie de eclipses en el eje Tauro-Escorpio que ha estado ocurriendo desde abril de 2022. Es importante hacer un ejercicio retrospectivo y reflexionar sobre dónde se encontraba en ese momento y cómo se encuentra ahora en relación con esos temas. En términos psicológicos es posible que sienta alguna incomodidad y/o incomprensión, pero es parte del proceso.

Leo

La influencia astrológica en Leo se centra en el Sol, regente del ascendente en Leo, que ha ingresado en Escorpio. Este movimiento trae consigo una propuesta de conexión con sus emociones más profundas, incluso con el conflicto. Es momento de enfrentar lo que quizás haya estado evitando ver, pero que sigue presente en su vida.



En sintonía con esta energía intensa, el eclipse de Luna llena en Tauro cierra un ciclo de seis meses en la zona de su carta natal asociada a sus modelos y mandatos. Le insta a revisar y reconstruir viejas ideas y patrones que pueden estar limitando su crecimiento personal.

El signo Leo es nacido entre el 22 de julio y el 22 de agosto Foto: iStock

Virgo



Para los nativos de Virgo, Mercurio, regente del ascendente en Virgo, ha ingresado en Escorpio, trayendo consigo una vibración más densa que pide observación y análisis minucioso antes de tomar decisiones importantes. Este es un momento propicio para evaluar detenidamente las opciones que tiene frente a usted.

Libra

Para los nativos de Libra, este fin de semana trae una intensidad emocional debido a la temporada de Libra que ha dejado secuelas emocionales.



Esta energía se potencia aún más con el eclipse de Luna llena en Tauro, que cierra un ciclo de seis meses asociado a la intimidad y el inconsciente. Es un momento propicio para enfrentar conflictos que pueden estar surgiendo de manera cada vez más evidente en su vida.

El signo Libra está regido por Venus, el segundo planeta del sistema solar. Foto: IStock

Escorpio

La temporada de Escorpio comienza con gran intensidad, ya que este sábado marca el último eclipse de la serie Tauro-Escorpio.



Este eclipse tiene un impacto significativo en la zona de su carta natal asociada a la pareja y las relaciones. Además, este eje se encuentra muy activado por los recorridos de Mercurio, planeta de la comunicación, y de Marte, planeta de la acción, en su signo.



Los tránsitos de Júpiter, planeta de la expansión, y Urano, planeta de los cambios, en Tauro también influyen en su vida. Dado que el panorama está cargado de energía, la recomendación es trabajar de manera consciente para comprender y manejar lo que está experimentando.

Sagitario



Para los nativos de Sagitario, Júpiter, regente del ascendente en Sagitario, continúa su marcha retrógrada por Tauro. Este fin de semana, Júpiter conecta con el eclipse de Luna llena en Tauro, que marca el cierre de un ciclo de seis meses en la zona de su carta natal asociada a la rutina y la organización.



Esta alineación planetaria es una oportunidad para jerarquizar lo que valora, tanto en términos simbólicos como materiales, y reorganizar cómo invierte su energía de manera más efectiva.

Va desde 23 de noviembre hasta 21 de diciembre. Foto: iStock

Capricornio

Para aquellos con el ascendente en Capricornio, el eclipse de Luna llena en Tauro cierra un ciclo de seis meses en la zona de su carta natal asociada a la identidad. Es un momento propicio para hacer una revisión retrospectiva de cómo se siente consigo mismo, con su soledad y con sus proyectos. También es importante hacer un balance de lo que ha logrado hasta ahora.

Acuario

Para aquellos con el ascendente en Acuario, estos son días de mucha energía disponible, ya que se encuentran activados puntos clave de su carta natal debido a los tránsitos planetarios en el eje Tauro-Escorpio.



En particular, el eclipse de Luna llena en Tauro cierra un ciclo de seis meses en la base emocional de su carta. Este movimiento se relaciona de manera significativa con el largo recorrido de Urano, su regente, por su signo.



Este es un buen momento para aprovechar la energía lunar y conectarse con una perspectiva más sensible y afectiva. No es necesario racionalizar sus sentimientos; permítase experimentar y explorar su lado emocional.

Piscis

El eclipse de Luna llena en Tauro cierra un ciclo de seis meses en la zona de su carta natal asociada a la comunicación. Es posible que haya algún mensaje o comunicación que ya esté listo para ser compartido después de un período largo de maduración y proceso interno.



Este es un momento propicio para la comunicación y la conexión en sus relaciones interpersonales. El consejo es evitar sobreprotegerse y permitir que fluyan las conversaciones significativas.

Va desde el 20 de febrero hasta el 20 de marzo. Foto: iStock

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



- LA NACIÓN (GDA) EL TIEMPO