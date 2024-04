¿Lo interrumpen cuando habla? 2 frases que puede usar para evitarlo, según un experto

en la mayoría de los casos, esto es un mal hábito que puede fácilmente molestar al interlocutor. Si se encuentra en esta situación, conozca dos acciones que puede aplicar para evitarlo. Aunque en ocasiones interrumpir una conversación para hacer algún comentario al respecto puede ser reflejo de que se está poniendo verdadera intención a lo que la otra persona dice, la realidad es que,. Si se encuentra en esta situación, conozca dos acciones que puede aplicar para evitarlo.

De acuerdo con un informe de la Universidad del Sur de California, aunque la mayoría de las personas se consideran buenos oyentes, la realidad es que muchos presentan problemas de comunicación, ya sea por una cuestión personal, o bien porque, no es nada fácil captar la atención de alguien.

Para explicar este fenómeno, Matt Abrahams, consultor de comunicación y profesor de comportamiento organizacional en la Universidad de Stanford, compartió con el medio CNBC, que ha encontrado maneras muy efectivas para la llamar la atención de sus alumnos y poder dominar la conversación.

puede utilizar las siguientes técnicas si se encuentra en una conversación personal cara a cara, de esta manera, la otra persona sabrá que está molesto debido a que no está prestando suficiente atención y, probablemente cambiará su actitud. Aunque esto aplica principalmente cuando se tiene que hablar en público , tambiénde esta manera, la otra persona sabrá que está molesto debido a que no está prestando suficiente atención y, probablemente cambiará su actitud.

¿Quieres llamar la atención de alguien? Quédese absolutamente callado

Si mientras está en una conversación, o tiene que hablar en público, se da cuenta de que ha perdido la atención de los otros, una de las técnicas recomendadas por el especialista en comunicación es simplemente quedarse callado.

Para que esta funcione todavía mejor, si se encuentra ante un grupo de personas, lo mejor que se pare frente a quien no está prestando atención, sin decir nada.

Y es que, según Abrahams, un estudio de psicología llevado a cabo en Holanda, concluyó que solo se necesitan cuatro segundos para que el silencio se vuelva incómodo lo cual, en este caso, logrará atraer la atención de los demás.

Además de llamar la atención de la audiencia, puede darse esos pequeños segundos para aclarar sus ideas y retomar la conversación con un mensaje fuerte.

Diga algo importante que sorprenda a todos

La otra técnica que puede utilizar según el profesor de Stanford es decir algo impactante sin previo aviso, pero no solo eso, también debe pensar en la manera en la que lo dirá.

Su consejo es no pedir el control, sino tomarlo. Así, si no se le ocurre alguna frase impactante, puede realizar una pregunta, la intención es volver a captar la atención y, a partir de eso momento, no volver a perderla.