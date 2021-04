Obrero fue aceptado para estudiar en Harvard el día que lo despidieron

Solo 5 de cada 100 personas son admitidas en Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Su baja tasa de aceptación hace que ingresar a esta institución sea un logro casi imposible, sin embargo, Nick Crimaldi, un obrero de construcción en Estados Unidos, lo logró.



El hombre, oriundo de la ciudad de Watertown, en el estado de Massachusetts, fue aceptado para entrar al master en Administración Pública el mismo día en que lo despidieron a causa de la pandemia de covid-19.



Crimaldi, de 33 años, no tenía ningún titulo universitario cuando decidió aplicar a Harvard. Sin embargo esto no fue un impedimento. Motivado por su esposa, Samantha Keating, comenzó hace 3 años sus estudios y cambió su estilo de vida por completo para poder cumplir su sueño.

“Dejé de beber, dejé de fumar y me concentré por completo en mejorar mis posibilidades de entrar (a la universidad)”, dijo al medio local 'Boston'.



El primer paso fue obtener una licenciatura del Instituto de Tecnología de Wentworth, donde Crimaldi, que no había estado en un salón de clases desde hace 10 años, obtuvo calificaciones sobresalientes y pronunció el discurso de graduación de su clase. Luego se presentó a Harvard y esperó a que lo admitieran como fruto de su esfuerzo.



Como si el universo conspirara a su favor, en abril del año pasado fue a trabajar a la obra de construcción en la que estaba laborando y lo despidieron.



Al comienzo sintió un peso enorme, que se aliviano cuando más tarde por la noche le dieron la noticia de que había sido admitido en la universidad de sus sueños.



"No me caí del tren, no me salí de los rieles y eso fue suficiente", dijo Crimaldi, quien ha asegurado que quiere ser un ejemplo para que las personas sean creyentes de que, si se lo proponen, pueden entrar al instituto de educación que deseen.



"No llegue ahí por ser el más inteligente del mundo sino porque quise y me esforcé por lograrlo", dijo en entrevista con la emisora 'La FM', añadiendo que "quiero que la gente vea mi admisión y mi estudio en Harvard como que alguien que trabaja en construcción, un celador o cualquiera, puede entrar".

