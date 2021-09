Arrestaron a fanático de la Fórmula 1 creyendo que era un capo de la mafia

Hace pocos días, un fanático británico de la Fórmula 1 fue confundido con un peligroso jefe de la 'mafia siciliana' y lo arrestaron por equivocación en Holanda.



La policía de la ciudad holandesa de La Haya creyó que un hombre, de 54 años, identificado como Mark L., era ni más ni menos que Matteo Messina Denaro, el capo de la organización mafiosa del sur italiano 'Cosa Nostra'.



Según un informe del abogado de Mark a 'The Washington Post' , “el británico se encontraba almorzando con su hijo en un restaurante de la localidad del oeste de los Países Bajos, ubicada sobre la costa del Mar del Norte, cuando fue interceptado por efectivos fuertemente armados”.



Messina Denaro, el de verdad, tiene 59 años y huye de las autoridades italianas desde 1993. Se hizo conocido a nivel internacional después de aparecer en 'World' s Most Wanted', una serie documental de Netflix, de 2020, que expone a los principales fugitivos mundiales.

Sin embargo, el hombre que arrestó la policía holandesa está lejos de ser un delincuente buscado en al menos dos continentes. El humilde Mark L. nació y se crió en Inglaterra y, de hecho, tiene un fuerte tono inglés, asociado a la ciudad de Liverpool. De italiano no tiene nada.



Esta particularidad no pasa desapercibida en la defensa de Mark L., ya que el criminal que busca la Europol solo habla italiano.



Ante el hecho, Mark L. estaba “más que sorprendido, se podría decir” por el motivo de su arresto, según describió Leon van Kleef, su abogado.



“Era cuestión de tiempo que la situación se resolviera”, agregó.



De momento, los fiscales holandeses e italianos no han hecho mayores comentarios al respecto del garrafal error policial ocurrido el miércoles pasado.

Mateo Messina Denaro es el capo de la organización mafiosa del sur italiano ‘Cosa Nostra’. Foto: Archivo Particular

Messina Denaro tiene una sentencia de cadena perpetua después de ser declarado culpable de varios asesinatos. Apodado 'Diabolik', en honor al villano de un cómic policíaco italiano, es conocido por conducir autos deportivos a toda velocidad y usar prendas de lujo, según ha descrito en más de una oportunidad la revista ‘Time’.



Se cree que el capo de 'Cosa Nostra' ha estado detrás de numerosos asesinatos, incluidos ataques con bombas a jueces que llevaban investigaciones en su contra en Florencia, Roma y Milán a principios de la década de los 90.



Uno de sus infames ataques le costó la vida a al menos diez personas.



En 1993, Messina Denaro presuntamente ayudó a organizar el secuestro de un Giuseppe Di Matteo, un niño de 12 años. ¿Su objetivo? Silenciar al padre del menor, quien estaba a punto de declarar en su contra.



El pequeño Di Matteo murió y desapareció.



Según indicó el abogado van Kleef, en lo que respecta a Mark L., fue liberado de la prisión de máxima seguridad a la cual había sido trasladado el sábado, tres días después de su detención.



Quién pensaría que, por ir a darse un ‘festín automovilístico’, estuvo a punto de recibir la condena de un sanguinario mafioso.



Y todo por un ligero error de cálculo.

*​Con información de La Nación / Argentina (GDA)