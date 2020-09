La insólita ‘lluvia de marihuana’ que cayó en Tel Aviv, Israel

Entre la noche del miércoles 2 y la mañana del jueves 3 de septiembre un dron sobrevoló Tel Aviv, Israel, e hizo 'llover' bolsas con marihuana. Sucedió en la concurrida Plaza Rabin y en la calle Dizengof, en el centro de esa ciudad del Medio Oriente.



El hecho quedó registrado en varios videos grabados por los transeúntes que pasaron por el lugar. Muchos de ellos aprovecharon para recoger la hierba que estaba contenida en pequeñas bolsas herméticas.

Como reportaron varios medios de ese país, cada bolsa pesaba dos gramos e incluía varios cogollos (cualquier flor que surja de los puntos de floración de los tallos). Además, venían con una etiqueta que tenía escrita 'Amor libre' dentro de un corazón verde.

השלל. (לידיעת המשטרה: השארתי את זה זרוק בצד) pic.twitter.com/RjqKXGJkYx — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) September 3, 2020

Detrás de esta forma de entregar marihuana gratis estaría The green skimmer (O El dron verde), un grupo activista de consumidores de cannabis que busca la legalización del uso de la planta con fines recreativos en Israel.



Hay que recordar que aunque en 2017 el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu​ aflojó los castigos para los consumidores, estos todavía pueden ser sancio#nados con multas. Sin embargo, el uso medicinal de la planta sí está regulado y permitido.

UN DRONE SOBREVOLÓ Y REPARTIÓ FLORES EN TEL AVIV. Only in Israel. pic.twitter.com/3g9iRZuPhC — פלור גולדסמידט 🌻 (@florgolds) September 3, 2020

Proyecto 'cannabis rain'

La entrega de marihuana en la Plaza Rabin hace parte de un proyecto más grande de The green skimmer denominado 'cannabis rain' (o 'lluvia de cannabis). Este tiene como objetivo lanzar cada semana un kilogramo de cannabis en un ligar diferente cada vez.

"La operación, que comenzó la semana pasada, ha causado mucho entusiasmo", le dijo el líder del grupo, de manera anónima, al medio 'N12'.



Así mismo los integrantes de The green skimmer se comunican a través de Telegram, una aplicación de mensajería famosa por sus 'bots', chats secretos y capacidad de hacer grupos de hasta 5.000 miembros.



Desde esa app estarían coordinando los siguientes destinos a los que llevarían la marihuana. De hecho, el medio israelí 'Maariv' aseguró que el jueves 3 se anunció la 'lluvia' con un mensaje heroico y altisonante.



"Es hora, mis queridos hermanos. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es el dron verde, repartiendo cannabis gratis desde el cielo", habría sido la frase que circuló en el grupo de Telegram para anunciar el inicio de la 'operación'.



Por otro lado, las autoridades de Tel Aviv condenaron la distribución de la droga y capturaron a dos hombres que habrían sido los responsables de operar el dron: serán acusados de tráfico.



