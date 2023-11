Lloremos todos: el video de despedida que familia hizo a su perrito antes de despedirlo

Para muchas personas las mascotas no solo hacen parte de sus vidas, sino que también son su familia. Ya que suelen brindar alegría a sus amos con los gestos que realizan, los mimos, los juegos y las salidas al parque, que muchas veces ayudan a despejar de los problemas que se le presentan a sus dueños en el día a día.



Recientemente, una familia decidió publicar un video en memoria de su mejor amigo llamado Trompas. Un perrito que sufría de cáncer de próstata, adicional a esto, sus riñones ya no funcionaban correctamente, al igual que su hígado, se le dificultaba masticar y tragar sus alimentos, presentaba problemas del corazón y convulsiones, por tal motivo debía estar medicado para contrarrestar el dolor.

¿Cómo fue el último día de Trompas?



El video se titula “Mi último día en la tierra”, donde principalmente se muestran las últimas actividades del canino, así como la despedida que tuvo con sus vecinos, amigos y su familia, quienes decidieron aplicarle la eutanasia debido a todos sus problemas de salud.



En el metraje, una voz en off narra las últimas horas del perrito en el que se explica que inició despertando a su dueña yendo hasta la cama de ella. Luego, tuvo el primer paseo de la mañana y en el parque se encontró con algunos peluditos con los que solía jugar.



“En el parque me encontré a algunos amiguitos, nos olfateamos los traseros y aproveché para despedirme de ellos”, relató la voz de TikTok.



Al regresar a su hogar, se explicó lo siguiente:“Mi mamá me puso mi pañalito porque ya estoy viejito y me hago ‘pipí’ sin querer”, esto con el fin de que su orina no estuviera regada por toda la casa.



Para la comida, su cuidadora le preparó su platillo favorito: “Por fin fue mi hora favorita, mi hora de comer. Mi mamá me dio sopa con mucho pollito y carne como me lo había prometido. Me la comí bien a gusto y después de comer el medicamento me pude echar una buena siesta”.



La voz en off explica que su dueña salió temprano de su trabajo para poder pasar tiempo con Trompas, por lo que le realizó una pequeña limpieza y le puso un accesorio para que estuviera “bien guapetón”, ya que iba a despedirse de su “abuelita” y otros amigos caninos.



En el video se observa como con mucha nostalgia sus amos se despiden de él dándole abrazos, besos, brindándole algunas caricias y con algunas lágrimas corriendo por sus rostros.



Salió por última vez al parque, donde se encontró con varios vecinos, quienes también aprovecharon para consentirlo y darle un último adiós. Finalmente, se dan unas palabras dedicatorias como si fueran del perrito: “No te preocupes mami, yo te espero aquí con mi abuelito y la mona, te amo mucho”.

Perros y dueños ¿se parecen?

