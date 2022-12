Natalia Segura, más conocida en redes sociales como ‘La Segura’, es una de las creadoras de contenido que más seguidores tiene en el país, pues en su cuenta oficial de Instagram acumula más de 8 millones 600 mil seguidores. Recientemente, reveló que no está muy bien de salud y por eso no ha estado muy presente en redes sociales.

En sus historias de Instagram, la joven preocupó a sus seguidores al comentar, entre lágrimas, que sigue experimentando dolencias en su cuerpo y que está cansada de fingir que se encuentra bien.



“De las cosas más difíciles para mí es tener que fingir en las redes sociales que estás bien por el miedo al qué dirán, o porque la gente piensa que tú haces marketing con estas cosas tan delicadas, o porque simplemente haces show”, comenzó diciendo.



(No deje de leer: Luego de robarse un computador, ladrón dejó una nota dando consejos de seguridad).



Asimismo, comentó que por mucho tiempo se ha hecho la fuerte para poder terminar sus compromisos de trabajo y reveló que en algún momento pensó qué iba a mejorar, pero el dolor cada vez se hace más fuerte.

“Vivir con dolor no es bonito, no es agradable, afecta tu calidad de vida, tus emociones, tu salud mental. Yo honestamente ya no sé qué hacer amigos, se los juro. Desde que a mí me pasó lo que me pasó, que yo caí en cama por este dolor y etc. Yo siento que no volví hacer la misma de antes, porque estoy muy afectada”, contó.



La ‘influencer’ afirmó que nadie sabe lo que viven las demás personas y puede que ella se vea feliz en redes sociales, pero en realidad se ha visto muy afectada, no solo físicamente, sino también mentalmente.



“Siento que estoy cansada, estoy harta, estoy tan harta de luchar con cosas que no están en mi control. Estoy harta de intentar ser fuerte (…) yo soy feliz de que ustedes vean lo fuerte que he tenido que ser en mi vida, para que ustedes sean fuertes también con lo que están viviendo allá afuera o en la situación que estén viviendo. Pero también está bien estar cansado”, relató.



(Le puede interesar: 'El bebé que perdí por un aborto me salvó la vida': sobreviviente de cáncer).

También, confesó que está cansada de ser una inspiración para sus seguidores, pues no siempre puede mostrar que todo está bien en su vida.



“Entonces yo digo ‘siempre tengo que ser fuerte, siempre tengo que inspirar a las personas a que sean fuertes, a que, a pesar de todas las situaciones que se vengan, tenemos que ser fuertes’, pero a veces no quiero ser fuerte”, aseguró.



Además, reveló que actualmente se encuentra en terapia psicológica para poder seguir con su vida y concluyó diciendo que ella seguirá luchando todos los días para poder sentirse mejor, sin embargo, es agotador no encontrar una cura definitiva.

Más noticias

Luisa Fernanda W dedicó palabras de amor a Pipe Bueno tras concierto

‘Encuentren las diferencias’: Yina Calderón es comparada con el Grinch

Esposa de periodista que murió en partido del Mundial de Qatar rompe su silencio

¿Cómo se enteró Carolina Cruz del diagnóstico su hijo Salvador?

TENDENCIAS EL TIEMPO