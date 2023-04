La situación se presentó en una escuela de Argentina en la ciudad de Lago Puelo, después de que la estudiante de 13 años llevara unos "happy brownies" para compartir con sus compañeros y estos fueran llevados al hospital por intoxicación.



Según los primeros testimonios, la adolescente le dijo a sus amigos que los postres, además de chocolate, también contenían marihuana. Lo que alarmó a los padres por la fácil aproximación de la menor con la sustancia.



"Lo más preocupante de todo esto, es que tan accesible tiene la droga una nena de 13 años y que pasó por su cabeza para hacer lo que hizo”, dijo la madre de una de las niñas afectadas al noticiario 'Rosario 3'.

De acuerdo con las declaraciones de la acudiente, una vez todos sus compañeros terminaron de comer los brownies, empezaron a sentirse mal, por lo que las directivas del colegio fueron informadas y procedieron a solicitar el servicio de urgencias para atender a los estudiantes que cursan el segundo año de bachillerato.



"Me llamaron de la escuela para que fuera a buscarla antes del horario habitual, pero cuando llegué me dijeron que estaba en el hospital. Al llegar allá, encontré a mi hija en crisis, drogada y muy asustada. Y me contó que una de sus compañeras había llevado esos «brownies locos»", expresó la mujer.



Después de los hechos y de la confirmación que emitió el Hospital Rural de Lago Puelo sobre el estado de los estudiantes, descartaron que los mismos estuviesen en peligro, la Escuela Agrotécnica N.º 717 de Cerro Radal, expresó en un comunicado que suspendía las clases hasta nuevo aviso a través de su cuenta oficial en Facebook.

De acuerdo con los medios locales, los alumnos afectados regresaron a sus casas sin complicaciones, mientras que las autoridades del colegio toman medidas sobre los hechos ocurridos el pasado lunes.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

