En redes sociales una mujer de Australia, identificada como Donna Bevan, compartió un video que dejo a más de uno con la boca abierta, pues mientras estaba saliendo del autoservicio de McDonald’s vio un caballo dentro de un carro.

Al principio, la ciudadana no podía creer lo que estaba viendo, pues el vehículo del lado llevaba en la parte de atrás a un caballo. El medio ‘ABC7 Eyewitness News’ aseguró que la mujer pensó que era un perro muy grande. Pero después de mirarlo detenidamente se dio cuenta que era un mini caballo.



Al no entender muy bien lo que estaba sucediendo, le pregunto a la dueña del equino “¿Eso que tienes en el coche es un caballo?”. Lo que más llamó la atención de los internautas fue la respuesta de la señora que con una sonrisa confesó que se llamaba ‘Rocco’ y agregó: “Está emocionado por su helado”.



Según el mismo medio, su dueña hace este paseo regularmente para que ‘Rocco’ pueda degustar de un helado que venden en el lugar, el cual es “su favorito”. "Me dijo que estaba emocionado porque ya sabía que pronto se iba a estar comiendo lo que tanto le gusta", contó Bevan.



Este video se ha vuelto viral en redes sociales y varios internautas han comentado que suelen hacer lo mismo con sus mascotas.



“Llevamos a nuestros perros salchicha a un autoservicio para uno de sus cumpleaños, les compramos una hamburguesa a cada uno, estaban tan emocionados”, “Aww. Adorable. Me encanta cuando las personas tratan a sus mascotas como parte de la familia. Eso es tan importante”, “¿Simplemente asintió con la cabeza cuando ella dijo que estaba emocionado por su helado? Jajaja”, se lee en la publicación.



Esta no es la primera vez que sucede una situación así, en enero de 2022, quedó registrado en un video cuando un joven en Gran Bretaña llegó a una ventanilla de autoservicio de un local, con un caballo asomado por el vidrio del carro.

