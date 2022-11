Un video se ha vuelto viral en las últimas semanas y ha dejado sorprendido a más de uno por la anécdota que cuenta su protagonista en un clip corto publicado en Tik Tok.



Se trata de Sarah Button, una joven de 23 años que decidió abordar un vuelo hacia los Emiratos Árabes Unidos usando un tapón anal que contenía nada más y nada menos que las cenizas de su novio fallecido.

Según contó la joven, su pareja le había regalado el juguete sexual. “Inicialmente, la intención era una broma porque había pasado mucho tiempo allí y era su lugar favorito”, afirmó.



Button también mencionó que decidió viajar con las cenizas de su amado, hacia septiembre de este año, para “estar más cerca de él” y llevarlo a conocer lugares que habían soñado visitar juntos.



Al parecer, la chica les contó a los oficiales de la aduana qué llevaba dentro del tapón, pero eso no evitó que la detuvieran y le impidieran salir del aeropuerto. “Le expliqué lo que era, pero había una trabajadora al alcance del oído de esa conversación que llevó a un intercambio de opiniones entre nosotros y a los funcionarios masculinos no les gustó la vulgaridad”, contó.



(Lea también: En video: Lupita Nyong’o sorprendió bailando merengue y salsa).

Seguido a esto, le quitaron el pasaporte, el celular y le hicieron comunicarse con un familiar mediante la embajada de Australia en Abu Dhabi, según indicó el medio británico ‘Metro’.



Finalmente, a la joven no le permitieron ingresar a su destino y tampoco al amigo que la acompañaba: “Una hora después, vino un funcionario y nos hizo firmar un documento extranjero súper largo y dijo que si salíamos de las puertas del aeropuerto, iríamos a la cárcel”.



El clip en el que la chica muestra que está en el aeropuerto a punto de pasar los controles se acompaña por el texto: “Veo si el (juguete sexual) que uso para llevar sus cenizas pasará la seguridad del aeropuerto (…) Él todavía está aquí”.



Dicho video suma más de 391 mil ‘me gusta’ y recoge unos 3412 comentarios de personas que se tomaron la situación de manera jocosa: “Él está en un mejor lugar ahora” y expresiones de sorpresa o incredulidad se leen allí.



Sin embargo, esa experiencia no permitió que la joven dejara de viajar con las cenizas de su pareja. Ahora, espera ir al concierto del grupo británico Bring me the horizon en el mes de diciembre.

