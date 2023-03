Por medio de las redes sociales una usuaria mostró la reacción de su padre al ser atendido en el restaurante 'La Tienda del Muérgano' en Barranquilla, caracterizado por atender a sus clientes con insultos.

La joven ,que se identifica en redes sociales como Valentina, dijo que no había informado con anticipación a su padre sobre el trato que iba a recibir en el establecimiento, por lo que la reacción de este hombre se hizo viral.



Inicialmente se le ve subiendo unas escaleras y siendo recibido por una mesera que lo insulta para darle la bienvenida, el hombre se sorprende por la actitud de la mujer y no duda en responder de la misma manera.



Mientras el hombre busca la mesa, recibe insultos de otra de las personas que atiende el establecimiento y le dice "retírate" mientras su hija y otra mujer se burlan de la situación.



En otro de los videos se observa que el hombre pidió una cerveza, pero cuando la mesera la coloca sobre la mesa, lo hace con fuerza y esta se derrama. Sin soportar más el trato en el restaurante, el hombre comienza a reclamar "¿qué pasa? ¿por qué no respetas?".



La mujer dijo en sus redes sociales que tenía más videos sobre el momento que le hizo vivir a su padre, pero estos no han sido subidos a redes. Se desconoce cómo terminó la historia y si le comentaron a este hombre que se trataba de una broma.

