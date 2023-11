Llantas: ¿cuáles son las ventajas y desventajas de inflarlas con nitrógeno?

Una práctica común en los talleres mecánicos es ofrecer el servicio, por un precio adicional, de inflar las llantas con nitrógeno en lugar de aire común. Pocos, no obstante, entienden a cabalidad la lógica detrás de esto.



(Lea también: Cómo controlar el hidroplaneo y otros problemas al conducir con lluvia).



En adición, el portal ‘Auto Expo’ explica que el aire que regularmente se le aplica a los neumáticos con un compresor está compuesto en un 78 % por nitrógeno, 21 % por oxígeno y 1 % por otros gases. Entonces, ¿existe una verdadera diferencia cuando se aplica solo nitrógeno?

Le desglosamos una lista de ventajas y desventajas para que pueda decidir usted mismo si el aumento en la tarifa por el método de inflado de sus llantas vale la pena.

Ventajas

‘Renting Colombia’ expone que la principal ventaja de inflar las llantas con nitrógeno es la eliminación total del vapor de agua, que se crea dentro de la cámara gracias al oxígeno en el aire común cuando la temperatura de los neumáticos aumenta.



Al ser el nitrógeno un gas frío, el aumento en la temperatura no lo hace crear humedad, lo que, a largo plazo, evita la oxidación de los rines y las deformaciones en la carcasa de caucho. Además, la presión se mantendrá constante, sea cual sea la temperatura.



(Relacionado: Lo que debe tener en cuenta al comprar llantas).



Aclara la revista ‘Motor’, no obstante, que, contrario a lo que dicen algunos mitos, el nitrógeno mantiene la presión pero sí se calienta, por lo que sus beneficios no son mágicos ni hacen que cualquier llanta rinda de mejor manera en su uso diario, sino que son útiles cuando los automóviles se usan por mucho tiempo y sobre carreteras especialmente calientes.



El nitrógeno y el aire del compresor son completamente compatibles, así que no debe desinflar su llanta antes de llenarla de cualquiera de los dos tipos de gas, en caso de querer cambiar.

Desventajas

La mayor desventaja es el precio, pues mientras el aire común se puede conseguir prácticamente gratis en cualquier gasolinera, el nitrógeno puro puede costar hasta $5.000 por llanta, según ‘Auto Expo’.



Este precio puede desmotivar a quienes no usan su automóvil para mayor actividad que ir a su lugar de trabajo a unos pocos kilómetros en su día a día. Sin embargo, en un viaje en carretera o demás trayectos largos, los beneficios del nitrógeno pueden resultar cruciales.



(Puede interesarle: Ojo, conductores: Mintransporte ajustará normas para llantas nuevas, ¿cómo será?).



En conclusión, si vale la pena o no depende del uso que le dé a sus llantas diariamente. En caso de que no salga mucho pero ocasionalmente planee hacer un viaje largo, puede resultar beneficioso cambiar el aire de sus llantas justo antes. La única verdadera desventaja, según los expertos, es el precio.

¿Qué es la alineación de la suspensión y el balanceo de las llantas?

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

¿Cuánto cuesta alquilar el lujoso 'jet' que usa Paola Jara para sus viajes de trabajo?

¿Colgado con el Icetex? Atento a la jornada de ayuda y soluciones para morosos

¿Cuánto cuesta la corona de Miss Universo 2023? Es la más cara de la historia