Al menos seis personas han acusado a la cantante Lizzo por comportamiento sexual inapropiado y falta de pago a quienes trabajan con ella.



La cantante oriunda de Detroit, Estados, fue demandada por sus exbailarinas Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez por presunto acoso sexual, ambiente de trabajo hostil y 'body shaming' que según la Fundación FAD juventud, consiste en avergonzar o burlarse de alguien por la apariencia de su cuerpo.

De acuerdo al portal ‘Page Six’, los abogados de las víctimas declararon que han estado revisando nuevas acusaciones de extrabajadores de la cantante y que todos tienen “historias similares”.



Ron Zambrano, uno de los asesores legales, manifestó que las bailarinas que han denunciado a la cantante, estuvieron trabajando con ella en el reality de Amazon “Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls” y que, al tener la valentía de haberla denunciado, alerta a otras que se hayan sentido igual a que también lo hagan.



“Algunas de las alegaciones que estamos revisando pueden ser recurribles, pero es demasiado pronto para decirlo”, indicó.



Entre otras de las acusaciones que han presentado en contra de Lizzo se encuentra el haber presionado a las bailarinas a que se relacionaran con artistas desnudas en un club nocturno de Ámsterdam, Países Bajos y un ambiente laboral incómodo.



La cantante ha negado todas estas acusaciones afirmando: “Mi ética de trabajo, mi moral y mi respeto han sido cuestionados. (…) Normalmente opto por no responder a acusaciones falsas, pero estas son tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas como para no abordarlas”.



Por su parte, las tres bailarinas, en una entrevista en ‘Channel 4 News’ de Reino Unido, manifestaron sentirse “conmocionadas” por las declaraciones negando la situación por parte de Lizzo.



“Al sacar esto a la luz, da la sensación de que no se ha tenido en cuenta en absoluto. Da la sensación de que nos han hecho pasar por falsas acusaciones, cuando no es así”. Agregó una de las bailarinas.



