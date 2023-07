El pasado 9 de julio, una noticia relacionada con Felipe Saruma, pareja actual de Andrea Valdiri, acaparó la atención de los internautas en las redes sociales.



Según el portal de farándula y entretenimiento ‘Rechismes’, revelaron que al parecer el joven estaría teniendo problemas económicos con su padre, Samuel Camargo.

(Le puede servir: Sofía Vergara llega a 30 millones de seguidores en Instagram).

Según este portal, una fuente les aseguró que el padre del influencer tiene la intención de controlar el dinero de la empresa de Felipe, sin embargo el creador de contenido no avaló esto y lo expulsó de la organización.



La fuente aseguró que el video reciente que compartió Samuel en su cuenta de Instagram, en el que habla de cobardía y lo que significa “ser o parecer” sería una indirecta en torno a la situación que estaría viviendo con su hijo.



Frente a esta controversia un tercero alejado del asunto se involucró lanzando unos mensajes bastantes fuertes en contra del influencer. En este caso fue el cantante Leow León, ex pareja de Andrea Valdiri, quien publicó en su cuenta de Instagram, ratificando el mensaje del papá de Felipe Saruma, “solo hay que esperar, el tiempo es el mejor rector”.

(Le puede ayudar: Así va la batalla legal entre Ricky Martin y Jwan Yosef por sus hijos).

Frente a esta crítica, los internautas le recordaron la polémica que vivió con Andrea Valdiri, que por medio de una prueba de ADN comprobaron que era el padre biológico de Adhara, negando su paternidad en repetidas ocasiones pese a la insistencia de Valdiri de asegurar constantemente que el cantante era el padre de la niña, armando todo un lío judicial y mediático.



Frente a estas acusaciones, la esposa del Leow León, Liceth Córdoba posteó en su perfil de Threads, unos mensajes que los usuarios indicaron que era una indirecta para Valdiri hablando sobre el tema de los hijos, en donde aseguró:



“La moda ahora es: si no estás conmigo,eres malo. Si me dejas te destruyó. Y si tienen hijos en común, toman a los hijos como botín de guerra. El mundo llevándose por delante a los más inocentes”.



Esto generó una ola de críticas y comentarios recordando el comportamiento negativo que tuvo el cantante frente a la barranquillera al no querer responder por su propia hija y el no querer aceptar la responsabilidad paterna sobre Adhara.

(Le puede interesar: Silvestre Dangond y su salto al mundo gastronómico).

Frente a los ataques, Liceth Córdoba no dudó en responderlos asegurando “A los hijos no se les usa para castigar a un hombre. No pienso discutir con tanto simio. El tiempo querida amiga pone todo en su lugar.Gracias a Dios que no comemos por andar sonando en redes sociales. Nada que ver con canción y música”.



Además aclaró que esas publicaciones las hizo por una situación particular que un allegado cercano vivió.

Pareja se hizo prueba de ADN por diversión, pero el resultado fue devastador

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Nicky Jam luce gran cambio físico y sus seguidores reaccionan

Gmail: cómo mandar mensajes de texto desde su correo a un número celular

'Entre más gordito más bonito': la tribu africana en la que tener sobrepeso es sexi