Murió Little Richard, uno de los 'padres' del rock and roll

El músico estadounidense Little Richard, uno de los pioneros del rock and roll, murió este sábado 9 de mayo, a los 87 años.



La noticia sobre su deceso la comunico la revista especializada ‘Rolling Stone’, citando al hijo del músico, Danny Penniman.



“Todavía no se conoce la causa de su muerte”, agregó el medio sobre artista, cuyo nombre real era Richard Wayne Penniman.

Little Richard nació en diciembre de 1932 en Georgia (Estados Unidos) y desde la década de 1950 entró en la escena musical, en la que se destacaba por su “electrizante presencia, su dinamismo y su carisma”, informó la agencia AFP.



Algunas de sus canciones más reconocidas en todo el mundo son ‘Tutti frutti’, ‘Good golly miss Molly’ y ‘Long tall Sally’.



En 1986, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, pues su carrera sirvió como base del movimiento rockero, así del soul y el funk, otros géneros musicales en los que influyó.



