Últimamente, se ha hablado mucho en redes sociales sobre la pelea profesional que posiblemente tendrán los mangantes Mark Zuckerberg y Elon Musk. Recientemente, el dueño de META, ha mostrado que se encuentra entrenando y que su físico ha cambiado bastante.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

El multimillonario de 39 años y cofundador de Meta Plaforms publicó una fotografía en la que se ve en forma y junto a las estrellas de UFC Israel Adesanya y Alex Volkanvski. Esto demuestra que Zuckerberg se está tomando la pelea muy en serio y por eso ha reclutado a estos dos deportistas de alto nivel.



"No fugazi con Mark. Esto es un asunto serio", escribió Adesanya en el pie de foto. Zuckerberg respondió comentando: "¡Es un honor entrenar con ustedes, muchachos!".



(Lea también: Zuckerberg vs. Elon Musk: ¿en qué se parece y se diferencia Threads de Twitter?).



Por otro lado, se sabe que Musk también ha estado ejercitando, pues la estrella de la MMA George St-Pierre confirmó que "tuvo una gran sesión de entrenamiento", mediante un tuit el pasado 3 de julio.

Como era de esperarse, varios de los seguidores de Zuckerberg han comentado esta publicación y han asegurado que Elon no tiene opción de ganarle.



"Elon no tiene oportunidad"; "La cara de alguien está siendo reservada y no son marcas"; "Supongo que Elon tendrá que esconderse en Marte ahora", se lee en los comentarios.



Por el momento, no ha confirmado que la pelea sea una realidad, sin embargo, el presidente de la UFC, Dana White, está dispuesto a organizar el evento, el cual se podría realizar en Las Vegas o el Coliseo Romano, como se ha dicho en las redes sociales.



(Siga leyendo: Elon Musk vs. Mark Zuckerberg: ¿cuándo y cómo podría ser la pelea del siglo?).

Elon Musk le propone a Mark Zuckerberg concurso de "medirse los penes"

Después del lanzamiento de Threads, una alternativa de Meta a Twitter, Musk se vio bastante molesto y en su cuenta oficial de Twitter comentó "Zuck es un imbécil". Además, le propuso otra forma de competición.



"Propongo un concurso literal de medir los penes", comentó Musk, acompañando el mensaje con el emoji de una regla.



Este comentario fue bastante criticado por los internautas, quien han atacado al magnate por su inmadurez y a su extraña forma de enfrentar a Zuckerberg.

I propose a literal dick measuring contest 📏 — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2023

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Pez que se vende para acuarios resultó ser una nueva especie para la ciencia

Así lucen algunos de los personajes animados más icónicos en la vida real, según la IA

'Qué jarto tener que desconfiar': Flavia Dos Santos denunció estafa en redes sociales