El 2022 está a pocos meses de acabarse y algunos de los famosos más reconocidos del mundo no consiguieron pareja en lo que va del año. Otros terminaron mediáticas relaciones en medio de los reflectores de Hollywood.



Entre los más famosos, la soltería no es algo extraño y muchos prefieren mantenerse así por los constantes compromisos laborales y viajes. En repetidas ocasiones, algunas estrellas del espectáculo han precisado que sus horarios no les permiten establecer un compromiso.



(Siga leyendo: Las mejores frases para celebrar el Día del Amor y la Amistad).

Este 17 de septiembre se celebra en Colombia el Día del Amor y la Amistad, una fecha que festeja a las relaciones de pareja y a los amigos. A pesar de la celebración, algunas personas se apenan por no pasarla con un amor romántico. Por esta razón, presentamos una lista de los famosos solteros más codiciados del momento.

Shakira



La colombiana se separó hace unos meses de Gerard Piqué, con quien sostuvo una relación por más de diez años. Todo parece indicar que el romance terminó en malos términos, en medio de rumores de infidelidad por parte del futbolista. Ahora la artista vuelve a estar soltera después de una década.

Dua Lipa

La reconocida cantante pop lleva más de un año sin pareja. En el pasado, Dua solía presumir sus relaciones en redes sociales. La última fue con Anwar Hadid, hermano menor de las modelos Gigi y Bella Hadid. Desde entonces la intérprete de ‘One Kiss’ no ha vuelto a salir con nadie de manera oficial.

Chris Evans

El actor de ‘Capitán América’ está soltero desde 2018. En las entrevistas, Evans suele repetir que sus horarios de trabajo no le permiten mantener un compromiso pero que desea una relación seria y un hogar con una familia.



(Más: Video: Yuri descubre que tiene una cucaracha entre su cabello en pleno concierto).

Ana de Armas

La actriz que interpretó el papel de Marilyn Monroe en la película ‘Blonde’, tuvo su última relación conocida con Ben Affleck. Tras meses de mostrarse juntos y vivir en la misma casa, los famosos finalmente tomaron caminos diferentes. En la actualidad, Affleck acaba de contraer matrimonio con Jennifer López.

Brad Pitt

El actor se encuentra atravesando un polémico divorcio con Angelina Jolie, en medio de denuncias de maltrato. Desde su separación, no ha sido visto con nadie más y estaría soltero en estos momentos.



(También: ¿Indirecta? Sara Uribe y la foto que publicó tras dura confesión de Fredy Guarín).

Facebook Twitter Linkedin

La actriz Angelina Jolie puso fin a su relación de 12 años con el actor Brad Pitt y, de acuerdo con reportes del portal TMZ, señaló que el divorcio se debe a "diferencias irreconciliables". Foto: EFE

Kim Kardashian

La empresaria y modelo se separó del rapero Kanye West hace más de un año. Luego del mediático divorcio, tuvo una relación con Pete Davidson, que duró nueve meses y terminó hace pocas semanas. Kardashian es una de las mujeres más seguidas y admiradas del mundo.

Zac Efron

El actor tuvo un largo romance con su coprotagonista de Disney, Vanessa Hudgens. Tras la ruptura, solo hizo pública otra relación, con Vanessa Valladares, con la que habría terminado a principios de 2021. Según numerosos reportes, Efron no ha vuelto a encontrar el amor y se mantiene soltero.

Felipe Juan Froilán

Miembro de la realeza de España y sobrino del Rey Felipe VI, Froilán cumplió 23 años hace unos meses. El joven se mantiene estudiando y en los últimos meses se ha alejado del foco de la prensa de su país. Es uno de los solteros más codiciados de España.

Facebook Twitter Linkedin

Es hijo de la Infanta Cristina de Borbón y Grecia Foto: EFE

Más noticias

Karin Jiménez, esposa de Santiago Arias, inconforme con la selección Colombia

Lucas Arnau y Marbelle se unen en nueva canción: 'Queremos complacerlos'

¿Quiénes son y a qué se dedican Tom y Laura, los hijos de Camilla Parker?

Un día luego de su lanzamiento, las zapatillas Jordan II x J Balvin se agotaron

Gwen Stefani y cambios extremos en celebridades que terminaron irreconocibles

Tendencias EL TIEMPO