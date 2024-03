Lista de cosas que debería evitar hacer en Semana Santa, le contamos

La Semana Santa es una época en la que los fieles católicos tratan de llevar unos días en los que reine la espiritualidad y la reflexión, desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Pascua.



La tradición religiosa señala que hay ciertas actividades que no hay que realizar, especialmente en Semana Santa, el jueves y Viernes Santo, por lo que la iglesia hace algunas recomendaciones al respecto.

Esta temporada conmemora los días que pasó Jesús en el desierto siendo tentado por el mal, su aprehensión, la traición de algunos de sus discípulos, la última cena, su crucifixión y la resurrección.



Es por eso que al tratarse de un tiempo de recogimiento y de conciencia frente a lo que tuvo que pasar Jesús por la redención de los pecados del mundo, existen ciertos actos que no es adecuado practicar en esta época.



(Lea más: Semana Santa 2024: ¿qué es el viacrucis y cómo rezar se debe rezar?, le contamos)



Aquí le traemos algunas de esas actividades que no se recomienda realizar durante la Semana Mayor, según tradiciones y mitos.

Bañarse en un río

Existe la creencia de que si se baña en un río durante el jueves o Viernes Santo se convertirá en un pez, porque el agua es impura en estos días. No obstante, se trata de una creencia que no ha sido respaldada con algún estudio científico.

Consumo de carnes rojas

Ya que la carne roja se asocia con la sangre, desde la Cuaresma se recomienda no consumirla los viernes y aún más no hacerlo ni el jueves ni el Viernes Santo.



Según el portal ‘Catholic.net’, no se debe consumir carne roja como un símbolo de respeto, luto y abstinencia en esta temporada.

Limpiar la casa

Esta es otra de las recomendaciones que se llevan a cabo, según la tradición, que menciona que no hay que hacer aseo en el hogar el Viernes Santo porque significa barrer la cara de Cristo, lo que puede atraer la mala suerte.



Tampoco se debe lavar ropa ni abrir hoyos con clavos en la pared porque se ve como si se estuviera poniéndole los clavos a Jesús en la cruz.

Salir de fiesta

Siendo el viernes un día en el que usualmente la gente sale de fiesta, el Viernes Santo es un día en el que se debe guardar una especie de luto por la muerte de Jesús en la cruz. Aunque tampoco se encuentra esta recomendación en documentos de la iglesia, es la tradición no salir ni celebrar en este día.

(Le puede interesar: Anuncian apertura de la ruta aérea Medellín – Mompox a partir de Semana Santa)

Tener relaciones sexuales

La creencia señala que si las parejas tienen relaciones íntimas, el jueves o Viernes Santo ‘pueden quedarse pegadas’, porque estos actos se consideran un ‘pecado’.



Aunque en las Sagradas Escrituras no se menciona esta situación, se puede tomar como una señal de abstinencia no tener relaciones en estos días.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Cómo encontrar tiquetes baratos en Semana Santa? Siga estos consejos

Oración para la Cuaresma y el comienzo de la Semana Santa, reflexión espiritual

Los mejores pescados para comprar en Semana Santa, recomendados por la IA