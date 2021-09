Boda en MasterChef: Liss Pereira anuncia que se casará con Ricardo Quevedo

MasterChef Celebrity se convirtió en el programa ‘de cabecera’ de las noches de miles de internautas colombianos. El certamen gastronómico tiene la ‘cuota’ de drama que anima y agita –sobre todo agita– las conversaciones en redes sociales.

(Lea también: MasterChef Celebrity: Liss Pereira reacciona a Catalina Maya).

Hay participantes que relucen por sus ansias de polémica y otros, por el contrario, son destacados gracias a su labor y su humanidad en el reality.



Un ejemplo de esto es Liss Pereira, quien, hace poco, dio a conocer una gran noticia: se casará con el también comediante Ricardo Quevedo.

Facebook Twitter Linkedin

Liss Pereira, Diego Camargo y Viña Machado, participantes de MasterChef. Foto: Twitter: Captura de pantalla @Masterchef_Co

‘Llevo cinco años echándole indirectas y por fin cuajó’

Liss Pereira es, probablemente, la participante favorita de buena parte de la comunidad digital del país. No en vano, cada fin de semana, sin falta, los internautas ‘ruegan’ porque a ella le vaya bien en los diversos retos y, sobre todo, no se deje amedrentar por otros miembros de MasterChef que, según la óptica de varios, llenan de ‘mala vibra’ el programa.



Y los buenos deseos no van enfocados solo al programa: muchos usuarios resaltan que su relación con su colega Ricardo Quevedo es una de las más estables de la escena reciente del mundo del entretenimiento.

Facebook Twitter Linkedin

Liss Pereira y Ricardo Quevedo ya tienen un hijo. Foto: Instagram lisspereira

En muchas ocasiones la gente se pregunta si Liss y Ricardo ya se casaron. Y no, no lo han hecho. Tienen una relación extensa, pero no han ido al altar.



Hasta ahora.



La confesión ocurrió en el podcast ‘Sospechosamente Light’, un espacio creado por Liss, Tato Cepeda y Santiago Rendón.



Allí Liss ‘lanzó el bombazo’: dijo que Ricardo Quevedo –por fin– le pidió matrimonio durante un viaje.



Lo más insólito es que el tema salió a flote por una reclamación de uno de los miembros ‘de la mesa’.



Tato Cepeda dijo que ‘Sospechosamente light’ estuvo a nada de acabarse por las ausencias de sus compañeros y las dificultades para grabar el programa. Fue entonces cuando la comediante dio a conocer el motivo de su inusitada desaparición.



“Fue un viaje que me invitó el hombre que acompaña mis días. Y es un viaje que terminó ahí en una cosa trascendental, porque nos vamos a casar…, entonces me comprometí en matrimonio”, indicó.



“Llevo 5 años echándole indirectas y, cuando por fin ‘cuajó’, ustedes no me pueden reclamar a mí por eso”, afirmó llevándose, de paso, las sorpresivas felicitaciones de sus compañeros de grabación.

Entonces lo ‘Sospechosamente light’ viró por completo hacia los detalles del matrimonio de Liss. Eso sí, la comediante aún no dio muchos indicios sobre las preguntas básicas que se hicieron Tato, Santiago y todos sus seguidores: cuándo y dónde.

(Le puede interesar: Hassam califica de 'rata' la estrategia de Catalina Maya en MasterChef).

‘Casadamente light’

Las redes sociales se llenaron de aplausos y elogios hacia el siguiente paso de la pareja. Vale decir que, según han reseñado varios medios del entretenimiento, Pereira y Quevedo se conocieron gracias a su afortunada incursión en el mundo de la comedía. Llevan poco más de 11 años de conocidos. Y su relación de colegas trascendió hasta formar una relación estable que ya dejó un hijo: Ignacio, de tres años.



Aunque Ricardo y Liss son muy queridos, en los últimos meses el nombre de la cucuteña resaltó más debido a su participación en MasterChef.

(Le contamos: La ola de memes desatada por el reto a ciegas de MasterChef Colombia).

El reality, entretanto, ya se cobró una ‘víctima’ más: el actor Julio Sánchez Cóccaro fue eliminado este fin de semana.



Como cada episodio, no faltó la polémica: según dijeron los internautas, la participante Catalina Maya –quien ‘resucitó’ después de quedar eliminada– quiso sabotear el reto de su equipo con el fin de que sus ‘compinches’ lograran el triunfo.



No solo las redes estallaron en críticas. La misma Liss Pereira se desahogó en el capítulo:



“Respeté a Catalina hasta el día de hoy, yo creí que para ella era más importante cocinar, esforzarse y hacerlo bien. ¿Pero que haga eso a propósito...? Nos hemos partido mucho el cu... para llegar hasta este punto y salir con esas bobadas a estas alturas”, dijo la comediante, quien, antes de llegar al altar, tendrá que evitar ‘quemarse’ en el reality.

Facebook Twitter Linkedin

Catalina Maya se fue y volvió y ya creó polémica. Foto: MasterChef

Más noticias

Conozca las parejas de los jurados de MasterChef Celebrity

Críticas a Marbelle y Diego Mateus por vergonzosa pelea en Twitter

Conozca al famoso que le ha dicho 'no' dos veces a MasterChef Celebrity

Tendencias EL TIEMPO