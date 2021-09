Liss Pereira recibe conmovedora carta por parte de una auxiliar de vuelo

La comediante Liss Pereira es una de las participantes del programa ‘MasterChef Celebrity’ que más empatía ha generado entre los televidentes, quienes le muestran su cariño y apoyo, tanto en redes sociales como en la vida real.



Recientemente la cucuteña compartió con sus seguidores una carta escrita en una servilleta que le regaló un auxiliar de vuelo mientras se transportaba en un avión. En esta le agradecían por su "honestidad" y le daban ánimo debido a lo ocurrido en la transmisión del 12 de septiembre.



Lo cierto es que esta temporada del concurso de cocina es una de las que más ha dado de qué hablar. Tras cada episodio, los internautas no dudan en comentar sobre las habilidades culinarias de los participantes, pero también sobre los altercados y discusiones que se transmiten en pantalla.



Uno de los capítulos que más controversia ha causado es el del pasado 12 de septiembre, en el cual algunos concursantes se mostraron molestos e hicieron algunos comentarios sobre un supuesto sabotaje por parte de Catalina Maya en medio de la competencia. Entre las personas que estaban molestas con la participante se encontraba Liss Pereira.



La comediante dijo en el programa: "Respeté a Catalina hasta el día de hoy, yo creí que para ella era más importante cocinar, esforzarse y hacerlo bien”. Sus pronunciamientos se dieron luego de que ella junto a otros compañeros no pasaron el reto por el presunto sabotaje.



Al día siguiente de la transmisión del capítulo, Liss compartió una foto en su perfil de Instagram en la que mostró una carta que le entregó un tripulante de cabina, para demostrarle su apoyo y darle ánimo ante el suceso que había ocurrido en la emisión del día anterior.



“Hoy en un avión, Andrés, el tripulante de cabina, de la nada, me dio este regalo y no sabe lo que significó para mí”, escribió en la descripción de la publicación.



“Ganaste, así el resultado no sea el esperado”, empezaba el mensaje que fue escrito en una servilleta. “En una sociedad como la nuestra, hacer las cosas con honestidad y transparencia es ganar, esforzarse es ganar, mirar a la familia a la cara es ganar”, se leía en el regalo que le hizo un tripulante llamado Andrés.



La cucuteña quiso compartir el emotivo mensaje con sus 1.2 millones de seguidores y así mismo aprovechó para darle las gracias a todas las personas que la apoyan. “Gracias por ser tan bonitos con uno, mano. De verdad que siempre hay muchas cosas bonitas por las cuales agradecer …ay…los quiero mucho”, escribió.



Sin embargo, en el episodio de eliminación Liss preparó un plató de arroz atollado que le permitió continuar en competencia para seguir demostrando sus habilidades en la cocina más famosa del país. Por su parte, el actor Julio Sánchez fue eliminado del programa y se despidió de todos sus compañeros con un fuerte abrazo.



Tendencias EL TIEMPO