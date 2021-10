El insulto que escuchó Liss Pereira en MasterChef y no salió al aire

La reconocida comediante Liss Pereira contó en un podcast el insulto que escuchó en uno de los confesionarios de ‘MasterChef Celebrity’ y que no salió al aire.



Pereira es una actriz y comediante que ha participado en películas como ‘Si saben cómo me pongo ¿pa' que me invitan? (2018), ‘El que se enamora pierde’ (2019) y ‘No andaba muerto, estaba de parranda’ (2020).



(Le puede interesar: Así reaccionaron las redes sociales a la salida de Marbelle de MasterChef).

La participante y semifinalista del programa de cocina MasterChef se ha destacado por sus buenos platos y sazón.



Sin embargo, en los capítulos ha demostrado tener fuertes choques con algunos de sus compañeros dentro de la competencia.

En un nuevo episodio del podcast ‘Sospechosamente Light’, dirigido por Pereira, Tato Cepeda y Santiago Rendón, la mujer contó una de las anécdotas que detonó las diferencias y roces que ha tenido en el programa.



En el episodio llamado ‘Manual de inconvivencia’, publicado el pasado 3 de octubre, uno de los oyentes preguntó sobre los apodos que los locutores habían tenido en el colegio.

Liss dijo que no había tenido ninguno, por lo que sus compañeros de micrófono comentaron que si no había tenido un apodo era porque no la querían.



Ante esto, Liss dijo: “Es raro porque siempre me quieren a dónde voy”. Después, soltó una carcajada que dejó bastante qué pensar.



“En MasterChef le tienen varios apodos”, dijo uno de los locutores.



El comentario abrió paso para que Liss contara una anécdota que nunca fue dada a conocer a los televidentes del reconocido programa emitido los fines de semana.



(Siga leyendo: MasterChef: Carla Giraldo intenta hacer las paces con los comediantes).



La comediante contó que en un famoso reto de campo, en los que los participantes son llevados a una locación externa, escuchó un insulto en medio del confesionario, es decir, en las entrevistas que cada personaje da para las cámaras.



“La persona no se dio cuenta que yo estaba escuchando todo lo que decía”, recordó la comediante.



En el podcast, Liss contó que uno de los participantes se había referido a ella como “Marrana resopladora”.



Sus compañeros de mesa le preguntaron por qué la llamaron así. Ella respondió que la persona había dicho que ella “no hablaba ni contestaba, solo resoplaba, como una marrana resopladora”.

A falta de pocos capítulos para que se termine el 'reality', las diferencias y las tensiones se sienten constantemente en la cocina de MasterChef.



Ahora solo quedan seis concursantes: Carla Giraldo, Liss Pereira, Diego Camargo, Viña Machado, Gregorio Pernia y Frank Martinez.

Más noticias

'Muy bien. Incomible': Carla Giraldo sobre Liss Pereira en 'MasterChef'

Esto cobran los jurados de 'MasterChef Celebrity' por un saludo

Claudia Bahamón sobre Frank Martínez: 'No le tenía fe'

Tendencias EL TIEMPO